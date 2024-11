Ucraina a atacat pentru prima oară Rusia cu rachete ATACMS. "Ținta a fost lovită cu succes"

Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit pentru prima dată teritoriul Rusiei cu rachete balistice ATACMS, iar ținta a fost lovită cu succes, scriu UNIAN și site-ul independent Meduza.

Acest lucru a fost raportat pentru RBC-Ucraina de către o sursă informată din cadrul forțelor de apărare.

⚡️ Ukraine has already violated Putin's nuclear doctrine



Ukraine has for the first time struck the Russian territory with ATACMS missiles, the Ukrainian news and analysis website Censor. net has said. According to the publication, they attacked an arsenal in the Bryansk Region.… pic.twitter.com/vjjm5dXEsp