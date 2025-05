Ucrainenii au atacat cu drone Moscova, în timpul nopții. Toate aeroporturile din apropiere au fost închise, au anunțat rușii

Ucraina a lansat, pentru a doua noapte consecutivă, un atac cu drone care a vizat Moscova, au afirmat autoritățile de la Moscova. Toate cele patru aeroporturi importante ale capitalei ruse au fost închise pentru câteva ore, pentru a asigura securitatea, dar ulterior au fost redeschise, a anunțat pe Telegram autoritatea rusă de supraveghere a aviației, Rosaviatsia, scrie BBC.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat pe rețelele de socializare că cel puțin 19 drone ucrainene au fost distruse înainte de a ajunge în oraș „din direcții diferite”. El a precizat că unele fragmente au căzut pe una dintre șoselele principale de acces spre capitală, însă nu s-au înregistrat victime.

BREAKING:



Ukraine launches a large-scale attack against Russia with long-range suicide drones.



Targets are being struck in several locations in western Russia and some of the drones are now flying over the Moscow region. pic.twitter.com/8xNcos9Je6