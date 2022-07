Rusia atacă din nou la Odesa și bombardează încă un port ucrainean | "O lovitură de proporții!"

Anunțul a fost făcut de primarul orașului Nikolaev, Oleksandr Senkevici.

"O lovitură de proporții cu rachete a fost lansată asupra sudului Ucrainei din direcţia Mării Negre, fiind utilizate şi avioane", a declarat el la televiziunea de stat, fără să ofere detalii cu privire la consecințele atacului.

Dimineață, la Nikolaev, centrul administrativ al regiunii cu același nume, au sunat sirenele şi s-au auzit explozii puternice, menționează site-ul ucrainean RBC.ua, care citează, la rândul său, informațiile distribuite de primarul Senkevici pe Telegram.

"Explozii puternice se aud la Nikolaev. Vă rog pe toți să rămâneți în adăposturi. Deși ora până la care restricțiile de circulație sunt valabile a expirat, alerta în caz de atac aerian continuă!", se spune în mesajul edilului.

Orașul Nikolaev şi regiunea omonimă sunt supuse frecvent bombardamentelor de către forțele ruse. Acestea folosesc în special sisteme de rachete antiaeriene S-300 pentru atacuri, notează site-ul citat.

Siteul Hromadske.ua scrie că în ultimul atac la Nikolaev au fost lovite un târg auto și zone din suburbii.

The head of the #Mykolaiv regional state administration, @vitalij_kim, said that nine rockets were fired at the city. pic.twitter.com/3P6HcYTWNI