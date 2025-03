Rusia e acuzată de negocieri „goale de conținut”, în timp ce bombardează spitale și blocuri. Zeci de răniți în Sumî după atacul de luni

Rusia a lansat un atac cu rachete care a vizat nord-estul Ucrainei, în timp ce oficiali americani şi ruşi s-au întâlnit pentru a face presiuni în vederea unei pauze în război, relatează BBC. Delegaţiile ucraineană şi americană se vor întâlni marţi în Arabia Saudită pentru discuţii care vor urma negocierilor dintre Rusia şi SUA, a anunţat postul naţional de televiziune ucrainean Suspilne. După atacul de luni, care a rănit zeci de persoane în oraşul Sumy, ministrul ucrainean de externe Andrii Sybiha a declarat că Rusia trebuie să pună capăt atacurilor în loc să „facă declaraţii goale de conținut despre pace”.

Ultima rundă de discuţii între SUA şi Rusia s-a încheiat luni în capitala saudită, Riad. Pe primul loc pe ordinea de zi s-ar afla reluarea unui acord privind cerealele pentru 2022, care permite Kievului să exporte peste Marea Neagră. În schimb, Moscova ar dori să fie scutită de sancţiunile occidentale, ceea ce i-ar permite să exporte îngrăşăminte.

This is what Ukrainian city Sumy looks like after a Russian missile strike in broad daylight. The number of victims has surpassed 28 — including 4 children. pic.twitter.com/TtcJmWMKYe

12 ore au durat discuţiile dintre Rusia şi SUA. Agenţiile de presă ruse au declarat că o declaraţie comună va fi publicată marţi. Luni târziu, o sursă de la Casa Albă a declarat agenţiei de ştiri Reuters că discuţiile de la Riad decurg „extrem de bine” şi că se aşteaptă „să avem un anunţ pozitiv în viitorul apropiat”.

Moscow speaks of peace while carrying out brutal strikes on densely populated residential areas in major Ukrainian cities.



A few hours ago, another horrific Russian bombing of Sumy's city center injured dozens civilians, including many children.



Instead of making hollow… pic.twitter.com/WLAhFZbDnJ