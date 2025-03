Încetarea bombardamentelor, ignorată imediat după discuția Trump-Putin. Rusia a lovit și spitalul din Sumî

Rusia și Ucraina au lansat atacuri aeriene asupra infrastructurii părții adverse la scurt timp după ce Vladimir Putin convenit cu Donald Trump că Rusia va înceta să mai vizeze centralele energetice ucrainene, notează BBC.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a acuzat faptul că bombardamentele ruse au vizat inclusiv spitale.

Zelenski a subliniat că din comunicatele oficiale de după convorbirea telefonică a președinților american și rus reiese clar că Moscova respinge, de fapt, o încetare completă a focului.

Putin i-a spus lui Trump că o încetare completă a focului ar presupune, din punctul de vedere al Moscovei, ca aliații Kievului să sisteze furnizarea de asistență militară.

Ucraina și partenerii săi europeni au respins deja o astfel de condiție.

Oficialii din regiunea rusă Krasnodar au declarat că un atac ucrainean cu drone a declanșat un incendiu la un depozit de petrol.

"Un incendiu a izbucnit în apropierea satului Kavkazskaya după ce au căzut resturi de la dronele doborâte de apărarea antiaeriană", au indicat forțele de apărare locale, precizând că au fost desfășurați 105 membri ai echipelor de intervenție şi că nu au fost raportate victime imediat.

Ministerul rus al Apărării a declarat că din cele 57 de drone ucrainene interceptate și distruse în cursul nopții, 35 se aflau deasupra regiunii de frontieră Kursk.

În Ucraina, după dialogul telefonic Trump - Putin, Rusia a efectuat lovituri asupra infrastructurii civile, fiind lovit inclusiv un spital din orașul Sumî, a spus președintele Volodimir Zelenski.

