Au început negocierile cruciale pentru pace, în Arabia Saudită. Americanii discută, pe rând, cu ucrainenii și cu rușii

Duminică au început oficial negocierile din Arabia Saudită pentru încheierea războiului dintre Rusia și Ucraina. Discuțiile dintre SUA și Ucraina sunt în curs de desfășurare în capitala Riad. Luni va fi rândul Rusiei să negocieze cu americanii, scrie BBC.

Astăzi, delegațiile Statelor Unite și Ucrainei se întâlnesc în Arabia Saudită pentru discuții privind încheierea războiului.

„Am început întâlnirea cu echipa americană la Riad”, a scris Umerov pe X, precizând că delegaţia sa pune în aplicare directiva preşedintelui Volodimir Zelenski „de a aduce mai aproape o pace justă şi de a consolida securitatea”.

„Agenda include propuneri pentru protejarea instalaţiilor energetice şi a infrastructurii critice”, a adăugat el.

Ukraine's delegation meeting with the US in Saudi has no interest in wearing suits as the Americans try to sell Ukraine to Russia.pic.twitter.com/xBfxJYQ7ay