Rusia pregătește atacuri asupra industriei alimentare din Ucraina. Ce depozite și fabrici ar putea fi lovite

1 minut de citit Publicat la 18:29 10 Noi 2026 Modificat la 18:29 10 Noi 2026

Un depozit ucrainean de cereale, lovit de Rusia. Imagine de arhivă. Foto: Getty Images

O sursă din cadrul Serviciilor de Informații Militare ucrainene (HUR), citată de Kyiv Independent, a spus, marți, că „Rusia pregătește atacuri împotriva instalațiilor industriei alimentare din Ucraina, inclusiv împotriva companiilor deținute de ucraineni și străini”. Potrivit sursei, forțele ruse vor să lovească instalațiile de depozitare și procesare a cerealelor, dar și multe alte instalații.

Sursa a declarat că Moscova își propune să destabilizeze securitatea alimentară a Ucrainei și să provoace pagube economice semnificative.

„Rusia intenționează, de asemenea, să însoțească atacurile cu o campanie de informare menită să demoralizeze societatea ucraineană”, potrivit sursei.

De asemenea, Rusia ar urma să lovească instalațiile de depozitare și procesare a cerealelor, inclusiv silozurile și depozitele de cereale, instalațiile de producție a uleiului de floarea-soarelui și a altor uleiuri vegetale, fabricile de lactate, fabricile de procesare a cărnii, fermele de păsări și alte întreprinderi din industria alimentară.

Atacurile au ca scop reducerea veniturilor ale Ucrainei din exporturile agricole, crescând în același timp ponderea Rusiei în exporturile agricole globale, în special către țări din Africa, Orientul Mijlociu și Asia.

Rusia a vizat în mod repetat lanțurile de aprovizionare cu alimente ale Ucrainei în ultimele luni. În august, atacurile rusești au lovit centre de distribuție aparținând unor lanțuri importante de supermarketuri, inclusiv Silpo și Novus, lăsând unele magazine din Kiev cu rafturi goale și lipsuri de produse de zi cu zi, cum ar fi legume, lactate și carne.

Pe 6 noiembrie, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia pregătește noi atacuri împotriva instalațiilor și podurilor esențiale de peste râul Dnipro.

Negocierile dintre Rusia şi Ucraina, mediate de SUA, care au avut loc marţi în Abu Dhabi, vor continua miercuri, potrivit relatărilor din presa de stat de la Moscova.

Delegaţiile, care s-au văzut faţă în faţă pentru prima dată după aproape nouă luni, au avut patru ore şi jumătate de consultări în prima zi. Încheierea întâlnirii de marţi a fost confirmată şi de Serviciul de Informaţii Externe al Ucrainei, condus de Rustem Umerov, şeful delegaţiei ucrainene.