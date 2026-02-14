Avertisment de la UE: Rusia ar putea folosi alimentele ca „armă de război”

Rusia consideră cerealele ca un al doilea petrol”, a spus Comisarul UE pentru Agricultură, Christophe Hansen, la Conferinţa de Securitate de la Munchen. Foto: Getty Images

Europa trebuie să fie vigilentă în faţa ameninţării unei instrumentalizări a lanţurilor de aprovizionare alimentară, a avertizat sâmbătă comisarul european pentru agricultură, reamintind că dependenţa de producţia alimentară externă riscă să facă Uniunea Europeană vulnerabilă, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Nu putem construi un continent cu stomacul gol, nici să câştigăm un război cu stomacul gol”, a declarat Christophe Hansen la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

„Rusia consideră cerealele ca un al doilea petrol. Şi nu sunt eu cel care spune asta. Sunt ei cei care o spun şi se folosesc masiv de asta. Cred deci că trebuie să lucrăm asupra dependenţelor noastre, pentru că dependenţele sunt vulnerabilităţi”, a subliniat el.

Cu prilejul unei discuţii privind rezistenţa împotriva utilizării alimentaţiei ca armă de război, comisarul european a reamintit că dacă o ţară depinde de importuri alimentare care provin din Rusia, „asta este periculos”.

Hansen şi-a exprimat îngrijorarea că Uniunea Europeană a fost puternic dependentă de importurile de fertilizatori din Rusia şi Belarus, ceea ce a plasat blocul comunitar „într-o situaţie foarte periculoasă”.

„Nu vreau să ne îndreptăm spre aceleaşi dependenţe în materie de producţie alimentară”, a adăugat el. „Trebuie să examinăm impactul mondial al utilizării produselor alimentare ca armă de război”, a pledat comisarul european pentru agricultură.

„Trebuie să recunoaştem că asta face parte dintr-un război hibrid pe care l-am neglijat adesea pentru că era mai practic, dar în aceste vremuri critice trebuie să trecem la nivelul superior. Dacă se vorbeşte de securitate fără a se vorbi de alimentaţie, nu se acoperă decât jumătate din câmpul de luptă”, a avertizat el