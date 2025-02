Rusia și-a desfășurat sub camuflaj rachetele nucleare Yars

Rusia a efectuat, joi, exerciții care au implicat desfășurări "mascate" ale rachetelor balistice intercontinentale Yars, purtătoare de ogive nucleare, relatează Agerpres, care semnalează un anunț făcut în acest sens de Ministerul rus al Apărării.

Ministerul rus a publicat o înregistrare video cu lansatoare de rachete Yars care se deplasează printr-o pădure înzăpezită.

Potrivit acestei instituții, rachetele au fost desfășurate sub camuflaj pe "rute de patrulare pentru luptă", fiind deplasate pe distanțe de până la 100 km.

