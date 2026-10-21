Rusia trimite joi prima navă cargo cu motorină în SUA, după acordul dintre Trump și Putin

1 minut de citit Publicat la 22:14 21 Oct 2026 Modificat la 22:14 21 Oct 2026

Trump a afirmat că Rusia va exporta imediat 300.000 de tone, echivalentul a 2,25 milioane de barili. Foto: Profimedia Images

Rusia va trimite joi prima navă-cisternă cu motorină destinată Statelor Unite, în urma acordului încheiat de președintele american Donald Trump cu Vladimir Putin, a anunțat vicepremierul rus Alexander Novak, potrivit publicației de știri Vedomosti, citată de Reuters.

Rusia a ridicat pe 9 octombrie interdicția impusă de ea însăși exporturilor de motorină, introdusă pentru a combate deficitul intern provocat de atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor, după ce a ajuns la un acord cu Trump pentru furnizarea de motorină pe piețele mondiale.

Novak a declarat miercuri că nava va transporta 40.000 de tone de combustibil, adăugând că documentele necesare pentru furnizarea acestuia sunt aproape finalizate, potrivit relatărilor din presă. El nu a precizat portul din care va fi livrat transportul.

„Vor urma, desigur, și alte transporturi. Au fost încheiate acorduri între cei doi lideri. Vom răspunde nevoilor Statelor Unite, în măsura posibilităților noastre”, a declarat Novak, citat de agenția de știri RIA.

Witkoff i-a mulțumit lui Putin pentru ridicarea restricțiilor la export

Trump a afirmat că Rusia va exporta imediat 300.000 de tone, echivalentul a 2,25 milioane de barili, urmate de 500.000 de tone în noiembrie și de 1 milion de tone „imediat după aceea”.

SUA exportă aproximativ 1,5 milioane de barili de motorină pe zi.

Președintele rus Vladimir Putin l-a primit miercuri pe trimisul special al SUA, Steve Witkoff, după ce acordul ruso-american privind exporturile de motorină a dus la o deteriorare accentuată a relațiilor dintre Statele Unite și Ucraina.

În timpul discuțiilor de la Sankt Petersburg, Witkoff i-a mulțumit lui Putin pentru ridicarea restricțiilor la export. Putin a menționat, de asemenea, acordul, afirmând că prețurile mondiale ale motorinei au scăzut cu 5%-6% după înțelegere.

„Acesta este un exemplu al modului în care lucrăm împreună. Vreau să vă mulțumesc pentru asta”, a declarat Witkoff, potrivit unor comentarii difuzate la televiziune.

Putin a mai spus că primele nave-cisternă rusești cu motorină vor pleca în două-trei zile.

„Pregătim chiar acum livrările pentru mai multe nave, nave-cisternă. Vor pleca una după alta. Componenta financiară trebuie asigurată”, a spus el, adăugând că Rusia ar putea furniza, de asemenea, îngrășăminte pe piața americană în „cantități mari”.