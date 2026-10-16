Rusia va importa benzină cel puțin până la sfârșitul anului 2026, după ce i-a promis lui Trump milioane de tone de combustibil

Rusia se laudă că poate exporta 3,5 milioane de tone de motorină până la sfârșitul anului, dar continuă să importe benzină. Foto: Getty Images

Rusia va continua să importe benzină până la sfârșitul anului 2026 pentru a atenua deficitul provocat de atacurile ucrainene asupra rafinăriilor sale. O declarație în acest sens a fost făcută de viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak, citat vineri de EFE și Agerpres.

Anunțul lui Novak vine după ce președintele SUA, Donald Trump, a comunicat săptămâna trecută că omologul rus Vladimir Putin i-a promis să livreze în Statele Unite și în lume "milioane de tone" de combustibil. Drept urmare, Statele Unite au decis ridicarea sancțiunilor asupra motorinei rusești, ceea ce determinat reacții vehemente la Kiev și în Europa.

"Cel puțin până la sfârșitul anului, vom continua să importăm benzină, deoarece trebuie să aprovizionăm piața internă și să creștem rezervele, pe care le-am redus în timpul sezonului estival pentru a alimenta piața", a precizat vicepremierul, prezent la evenimentul numit "Săptămâna Energiei din Rusia".

Moscova ia în calcul să interzică parțial exportul de GNL

Aleksandr Novak a menționat că volumul benzinei importate în țară rămâne la 10% din necesar. El a adăugat că firmele rusești sunt gata să exporte motorină "imediat, în orice moment" și că "negocierile cu partenerii comerciali sunt în curs de desfășurare".

"Pentru a efectua aceste livrări, este necesară semnarea unui contract, închirierea și încărcarea navei și expedierea către consumator. Toate acestea durează două-trei săptămâni. Prin urmare, este necesar să se semneze acordurile cât mai curând posibil", a explicat oficialul rus.

Pe de altă parte, el nu a exclus posibilitatea ca Moscova să interzică, până la finele anului, firmelor neproducătoare să exporte gaze naturale lichefiate (GNL).

"Nu există încă o decizie, dar în termeni generali, ținând cont de situația actuală de pe piața GNL, Ministerul Energiei studiază această opțiune. Vom vedea ce propuneri vor fi prezentate", a indicat el.

Vicepremierul rus se laudă că poate exporta până la 3,5 milioane de tone de motorină până la finele anului

Atacurile tot mai ample ale Ucrainei din ultimele luni împotriva rafinăriilor rusești au afectat producția de benzină și motorină și au dus la o penurie de combustibil în Rusia. Criza s-a reflectat în creșterea prețurilor pentru aceste produse și cozile lungi la benzinării.

În urmă cu doar o lună, Novak însuși a instruit guvernul să crească producția și să ajusteze nivelurile la importul de combustibil pentru a stabiliza piața internă.

Printre măsurile luate de Moscova s-a numărat și interdicția de export a benzinei și motorinei, ridicată parțial sâmbăta trecută pentru a respecta acordul încheiat pe 9 octombrie între președinții rus și american.

Conform înțelegerii, Rusia va exporta imediat peste 300.000 de tone de motorină către piețele americane și globale. Alte 500.000 de tone vor fi exportate în cursul lunii noiembrie iar ulterior, încă un milion de tone.

Cu o zi înainte, Novak a indicat că Rusia ar putea chiar să depășească aceste cote și să exporte până la 3,5 milioane de tone de motorină până la sfârșitul anului, în baza acordului încheiat cu Statele Unite. Cantitatea reprezintă echivalentul a peste 10% din piața globală.