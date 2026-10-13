„Trump e cu spatele la zid”. Germania îl atacă pe președintele SUA după acordul cu Putin pentru motorină

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Boris Pistorius, ministrul apărării din Germania l-a atacat pe Trump, marți, pe tema acordului pe care acesta l-a făcut cu Vladimir Putin pentru motorină, spunând că decizia semnării acestui acord arată că președintele american „este cu spatele la zid” înainte de alegerile din noiembrie, relatează agenția germană DPA, citată de Agerpres.

Trump se află „cu spatele la zid” înaintea alegerilor intermediare care vor avea loc la începutul lunii noiembrie, a spus Boris Pistorius cu ocazia unei conferinţe a patronatului german, desfăşurată la Berlin.

Istoria arată că, ori de câte ori liderii sunt sub presiune în ţările lor, ei caută o ieşire prin intermediul politicii externe, a argumentat ministrul german, adăugând că decizia lui Trump va avea un efect nedorit.

Pe 3 noiembrie vor avea loc alegerile intermediare americane, cunoscute ca mid-terms. Atunci, va fi aleasă întreaga Cameră a Reprezentanților pentru un nou mandat de doi ani și o treime dintre senatori. Sondajele arată că democrații au șanse considerabile să câștige ambele camere ale Congresului și că au aproape garantată o majoritate în Camera Reprezentanților.

În prezent, Partidul Republican deţine majorităţi în ambele camere ale Congresului Statelor Unite.

Dacă Partidul Democrat obţine controlul în ambele camere legislative, atunci spaţiul de manevră al lui Donald Trump pentru restul mandatului său de preşedinte va fi restrâns masiv.

Comentariile lui Boris Pistorius vin la câteva zile după ce Donald Trump a anunţat un acord privind livrarea a sute de mii de tone de motorină din Rusia către piaţa americană şi cea globală, în urma unei discuţii telefonice avute cu dictatorul Vladimir Putin.

Măsura a fost criticată dur de aliaţii europeni ai Statelor Unite, dar şi intern, la fel ca declaraţiile lui Trump, care l-a atacat pe Zelenski și a vorbit de „necesitatea” unui nou președinte la Kiev.

Merz: O asemenea decizie este exclusă pentru Germania şi Europa

Cancelarul german, Friedrich Merz, s-a distanţat, luni, de planul lui Trump de a obține motorină de la Putin și a criticat decizia americanilor. Merz a spus că guvernul său a luat notă de acordul energetic între SUA şi Rusia, dar a precizat că nu îi va da curs.

„O asemenea decizie este exclusă pentru Germania şi Europa. Rusia va negocia în mod serios doar sub presiune şi de aceea suntem consecvenţi în privinţa sancţiunilor noastre contra Rusiei”, a afirmat el.

Friedrich Merz a argumentat că sancţiunile ar trebui să fie înăsprite ca răspuns la atacurile rușilor care vizează în special infrastructura energetică civilă a Ucrainei. El a adăugat că Volodimir Zelenski va putea conta în continuare pe sprijinul Germaniei şi al Europei.

Donald Trump a anunţat pe Truth Social, în urma discuţiilor cu dictatorul Vladimir Putin, că Rusia a decis să livreze imediat 300.000 de tone de motorină pe pieţele americană şi mondială, în scopul scăderii preţului la pompă. Potrivit lui Trump, Rusia va livra alte 500.000 de tone de motorină în noiembrie, urmate la scurt timp de 1 milion de tone.

Şefa diplomaţiei Uniunii Europene, Kaja Kallas, a avertizat, sâmbătă, că suspendarea sancţiunilor americane asupra motorinei ruse contribuie la alimentarea războiului dus de Kremlin contra Ucrainei.