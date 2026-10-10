Răzbunarea lui Trump. Axios: A făcut o înțelegere cu Putin după ce Zelenski i-a ignorat cererile de șase ori, spune un oficial american

Donald Trump a decis să încheie o înțelegere cu Rusia privind exporturile de motorină după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ignorat de șase ori cererile Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești. FOTO: Getty Images

Președintele american Donald Trump a decis să încheie o înțelegere cu Rusia privind exporturile de motorină după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a ignorat de șase ori cererile Washingtonului de a opri atacurile asupra rafinăriilor rusești, a declarat pentru Axios un oficial american care cunoaște direct situația.

Înțelegerea dintre Trump și președintele rus Vladimir Putin a declanșat o nouă criză în relația cu Ucraina și amenință să deraieze noile eforturi ale administrației Trump de a obține un acord pentru încheierea războiului.

"Zelenski nu înțelege contextul. Continuând să lovească rafinăriile, erodează bunăvoința pe care și-a câștigat-o în relația cu Trump în ultimele șase luni", a spus oficialul american.

Într-un interviu acordat Axios după anunț, Zelenski a declarat că a fost luat prin surprindere de înțelegere, pe care a numit-o "nedreaptă și necinstită" și un cadou nemeritat pentru Putin.

Atacurile ucrainene au provocat o criză energetică în Rusia

În ultimele luni, loviturile Ucrainei asupra rafinăriilor rusești au fost extrem de eficiente și au provocat o criză energetică în Rusia. Ca reacție, Moscova a interzis exporturile de motorină, ceea ce a pus și mai multă presiune pe piețele globale ale acestui combustibil, deja tensionate din cauza războiului din Iran.

Zelenski le-a transmis lui Trump și emisarilor săi, Steve Witkoff și Jared Kushner, că este pregătit să oprească atacurile asupra rafinăriilor rusești dacă Rusia încetează atacurile asupra centralelor electrice ucrainene.

Potrivit oficialului american, Trump voia însă ca Ucraina să oprească unilateral atacurile asupra rafinăriilor, deoarece acestea contribuiau la prețurile ridicate ale carburanților din Statele Unite. Trump nu considera atacurile asupra rafinăriilor echivalente cu loviturile Rusiei asupra rețelei energetice a Ucrainei, a mai spus oficialul.

Ce s-a întâmplat la negocierile de la Miami

În cele opt ore de discuții desfășurate vineri la Miami, Witkoff și Kushner i-au informat pe negociatorii ucraineni că președintele urmează să vorbească cu Putin și să ridice sancțiunile asupra exporturilor rusești de motorină.

Ucrainenilor li s-a transmis că Trump a decis să meargă mai departe după ce Kievul a ignorat mai multe cereri de a opri loviturile asupra rafinăriilor rusești, care îi afectau direct pe consumatorii americani.

Un oficial ucrainean a susținut că, în timpul discuțiilor, Witkoff și Kushner au amenințat că Trump ar putea întrerupe accesul Ucrainei la informațiile furnizate de serviciile de informații americane dacă aceasta continuă să-i ignore cererile.

Oficialul american a negat că ar fi existat o astfel de amenințare și a spus că Witkoff și Kushner le-au transmis ucrainenilor că Statele Unite sunt un partener puternic, care furnizează muniție și informații. Prin urmare, Ucraina nu ar trebui să ia măsuri care îi afectează pe consumatorii americani, au argumentat cei doi.

"Atacurile asupra rafinăriilor provoacă durere în Rusia, dar provoacă durere și Statelor Unite", a spus oficialul american.

Garanții de securitate și planuri pentru perioada postbelică

Potrivit oficialului, noua criză legată de înțelegerea privind motorina a izbucnit după ce mediatorii americani avuseseră vineri, la Miami, discuții constructive cu diplomații ucraineni și europeni. Principalul subiect a fost finalizarea garanțiilor de securitate pe care Statele Unite, Europa și NATO le-ar oferi Ucrainei, ca parte a unui acord pentru încheierea războiului.

Au fost discutate și noi propuneri privind soluții teritoriale.

Witkoff și Kushner au prezentat un pachet postbelic pentru Ucraina, care include modalități de finanțare a reconstrucției și de refacere a armatei ucrainene, precum și idei privind gestionarea deficitelor bugetare cauzate de război.

Participanții au discutat, de asemenea, o foaie de parcurs pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și relația pe care Ucraina ar urma să o aibă cu NATO după încheierea războiului.

În plus, Witkoff și Kushner au adus în discuție posibilitatea unui cadru de securitate postbelic între Europa și Rusia, care ar putea fi acceptabil pentru ambele părți.

Witkoff și Kushner le-au prezentat ucrainenilor și europenilor posibile acorduri energetice cu Rusia, despre care Statele Unite speră că ar reduce prețurile la energie și ar determina Moscova să facă concesii în negocierile de pace, potrivit oficialului american.

Witkoff și Kushner iau în calcul o vizită la Moscova și la Kiev săptămâna viitoare

Oficialul american a declarat că Witkoff și Kushner iau în calcul o vizită la Moscova și la Kiev săptămâna viitoare, pentru a discuta propunerile de pace, însă nu este clar cum va influența planurile lor tensiunea izbucnită vineri.

"Putin lovește puternic Ucraina, dar credem că este deschis unei discuții despre încheierea războiului. Vrem să lucrăm la o nouă propunere suficient de bună pentru el, astfel încât să-l convingem să se oprească", a spus oficialul american.

Cu toate acestea, în convorbirea telefonică de 90 de minute cu Trump, Putin a refuzat să se angajeze la reluarea negocierilor de pace cu Ucraina, a declarat jurnaliștilor consilierul său pentru politică externă, Iuri Ușakov.

Potrivit acestuia, loviturile ucrainene asupra Moscovei și a altor orașe în timpul alegerilor parlamentare din Rusia "au zădărnicit posibilitatea unei reluări imediate a procesului de negociere". "Președintele a spus că ne vom gândi când pot fi reluate aceste negocieri", a adăugat Ușakov.