Ce spune Putin după anunțul lui Trump despre înțelegerea pentru motorină care a șocat lumea

Președintele SUA, Donald Trump, și Președintele Rusiei, Vladimir Putin. Colaj Foto: Getty Images / Agerpres

Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri, în urma unei discuții telefonice cu Donald Trump, că exporturile ruseşti de motorină pe piețele din SUA și la nivel mondial ar aduce beneficii economiei globale. Într-un comunicat al Kremlinului se precizează că Putin a indicat faptul că cei doi lideri au discutat despre sectorul energetic mondial, perspectivele soluționării conflictului din Ucraina, situația legată de Iran și relațiile bilaterale, notează YeniŞafak.

„În cadrul discuțiilor privind situația sectorului energetic mondial, partea rusă și-a reafirmat disponibilitatea de a furniza petrol și produse petroliere piețelor din SUA și celor globale. Sunt convins că acest lucru va avea un impact pozitiv asupra economiei mondiale în ansamblu”, a declarat Putin.

În comunicat se precizează că discuția a acordat o „atenție semnificativă” perspectivelor de soluționare a războiului în curs din Ucraina.

Ce au stabilit Trump şi Putin

De asemenea, Putin a menționat că cei doi lideri și-au reafirmat angajamentul de a menține contacte personale și de a continua cooperarea între administrațiile prezidențiale, serviciile de informații și alte instituții guvernamentale ale celor două țări.

Declarațiile lui Putin au urmat anunțului făcut de Trump cu privire la ceea ce acesta a descris drept o „discuție de mare succes” cu președintele rus.

Trump a afirmat, pe platforma sa Truth Social, că discuțiile s-au soldat cu un acord prin care Rusia urmează să „furnizeze imediat” peste 300.000 de tone de motorină piețelor din SUA și celor globale.

Potrivit lui Trump, Rusia ar urma să mai furnizeze 500.000 de tone de motorină în luna noiembrie și un milion de tone „imediat după aceea”.

El a adăugat că o cantitate suplimentară de 3 milioane de tone ar urma să fie livrată „într-un interval scurt de timp”, în funcție de starea rafinăriilor rusești de motorină.

Rafinăriile din Rusia, în reparaţii după bombardamente

În urma declarațiilor lui Putin, vicepremierul Aleksandr Novak a declarat pentru presa de stat din Rusia:

„Rusia privește cu ochi buni măsurile luate de Statele Unite pentru a stabiliza piața globală a energiei și pentru a restabili treptat schimburile comerciale normale în domeniul energiei; totodată, este pregătită să își coordoneze acțiunile viitoare vizând crearea unei piețe mai previzibile și mai sănătoase”.

Novak a precizat că Rusia este pregătită să furnizeze cantități suplimentare de motorină pe piața americană chiar din această lună și că exporturile de motorină ar putea crește în lunile noiembrie și decembrie, pe măsură ce rafinăriile țării își reiau activitatea după finalizarea lucrărilor de reparații.

„Pe termen lung, volumul ar putea ajunge la 3 milioane de tone pe lună”, a spus el, adăugând că Rusia va începe, de asemenea, să ridice imediat restricțiile privind exporturile de motorină, devansând astfel termenul stabilit inițial.

El a mai menționat că și piața internă a Rusiei va fi aprovizionată corespunzător cu motorină.

Zelenski e revoltat

Acordul anunțat de președintele SUA Donald Trump cu Vladimir Putin, vineri seara, l-a înfuriat pe Volodimir Zelenski.

„Cu siguranță nu este modul în care partenerii ar trebui să se trateze reciproc”, a declarat acesta, după ce Trump a anunțat înțelegerea telefonică cu Putin. Rusia ar urma să furnizeze imediat peste 300.000 de tone de motorină, urmate de încă 500.000 de tone în noiembrie și 1 milion de tone „imediat după aceea”.

usia va mai livra încă 3 milioane de tone „într-o perioadă scurtă de timp”, a scris Trump. La scurt timp după ce Trump a făcut anunțul, Departamentul Trezoreriei a declarat că emite imediat o licență temporară care permite furnizarea de motorină rusească pe piața globală.

Trump a anunțat acordul în timp ce trimisul său Steve Witkoff și ginerele său Jared Kushner se întâlneau cu oficiali ucraineni la Miami pentru a discuta o propunere de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina.

Liderii democrați din Senat au declarat că decizia este echivalentă cu „trădarea Ucrainei și a aliaților noștri într-o încercare disperată de a salva perspectivele politice ale lui Trump”, argumentând că războiul lui Trump în Iran a fost cel care a dus la creșterea prețurilor petrolului și gazelor înainte de alegerile din 3 noiembrie.