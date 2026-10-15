Ucraina reia atacurile asupra rafinăriilor rusești. Zelenski: „Interdicția a fost ridicată. Am terminat cu ea”

1 minut de citit Publicat la 08:58 15 Oct 2026 Modificat la 09:06 15 Oct 2026

Anunţul președintelui Volodimir Zelenski vine după ce Rusia a acuzat miercuri Ucraina că a atacat două rafinării ruseşti. Foto: Profimedia Images

Ucraina va relua atacurile asupra rafinăriilor ruseşti, a declarat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru ziarul britanic Financial Times, într-un interviu publicat joi şi citat de Reuters, informează Agerpres.

„Interdicţia (privind atacarea rafinăriilor) a fost ridicată. Am terminat cu ea”, a declarat Zelenski pentru publicaţie.

Anunţul lui Zelenski vine după ce Rusia a acuzat miercuri Ucraina că a atacat două rafinării ruseşti, în ciuda declaraţiilor Kievului despre disponibilitatea sa de a respecta „armistiţiul energetic” anunţat de preşedintele american Donald Trump, la care nici Moscova nu a aderat.

„Potrivit Ministerului Energiei şi companiilor, regimul de la Kiev a atacat astăzi (miercuri - n.r.) două rafinării în regiunile Saratov şi Riazan”, a declarat viceprim-ministrul rus Aleksandr Novak, citat de agenţia de ştiri Interfax.

El a adăugat că "partea ucraineană nu dă dovadă de nicio intenţie de a avansa către un armistiţiu energetic".

Kremlinul afirmase tot în cursul zilei de miercuri că acordul privind armistiţiul energetic dintre Rusia şi Ucraina, anunţat de Trump, nu a fost niciodată finalizat, aşa că nu se poate spune că Rusia îl încalcă.

Acordul „nu a fost niciodată finalizat, aşa că nu se poate spune că Rusia nu îl respectă”, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, într-o conferinţă de presă.

Compania energetică de stat ucraineană Ukrenergo a raportat pene de curent de urgenţă după ce rachetele ruseşti au lovit marţi seară trei centrale termice care operau în regiunea Kiev.

Întreruperi au fost anunţate şi în Harkov, care a fost, de asemenea, vizată de acest ultim atac cu rachete ruseşti asupra instalaţiilor energetice.