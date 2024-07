Rușii au atacat în Donețk cu aproape 60 de blindate, inclusiv un "Terminator", dar s-au lovit de un obstacol neașteptat

Forțele ruse au lansat un atac masiv în apropiere de Kosteantînivka, localitate situată la sud-vest de capitala regională Donețk, semnalează Institutul pentru Studiul Războiului, ISW.

NEW: Ukrainian forces blunted one of the largest Russian mechanized assaults in Ukraine since October 2023 in western Donetsk Oblast on July 24. ?(1/8) pic.twitter.com/ykcWCZmPJK

Este unul dintre cele mai mari atacuri mecanizate lansate de ruși începând din toamna anului trecut, potrivit acestui think tank american.

Surse ucrainene spun că inamicul a trimis simultan în luptă, miercuri dimineață, 11 tancuri, 46 de vehicule blindate de luptă, între care un model "Terminator", precum și 12 motociclete și aproximativ 200 de soldați.

Imagini verificate prin geolocalizare arată că forțele ucrainene au reușit să oprească asaltul după ce rușii au avansat până la periferia de sud-est a localității.

Ukrainian Defenders of the 79th Separate Tavrian Air Assault Brigade fought against one of the largest Russian assaults in the entire period of the full-scale war in the Kurakhove direction.



Russian invaders simultaneously used 11 tanks, 45 armored personnel carriers and 1… pic.twitter.com/GSqJV9ZVFj