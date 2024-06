Soldații rusi din Ucraina își execută camarazii răniți. Imagini șocante cu armata lui Putin

Imagini șocante cu soldați ruși pe frontul din Ucraina. O filmare realizată din dronă surprinde momentul în care un soldat rus rănit este executat de un camarad.

Imaginile au stârnit indignarea analiștilor militari, care spun că soldatul care și-au ucis colegul de arme nici măcare nu a încercat să facă o minimă evaluare medicală a camaradului său.

„Ăsta e sfarșitul armatei ruse nu au nicio conducere, nicio evacuare medicală, nici un corp de subofițeri, și nici un viitor. Asta nu este o armată, ăsta e răul suprem”, se arată într-un mesaj pe X, scris pe contul david D. care urmărește situația războiului din Ucraina.

where do i start???

22 years leading troops in peace and combat.....

i have never seen this,

never thought about this...

never thought i would EVER see this...

this is a picture (there is a vid) of a russian troop asking to be shot... and the other soldier does it!!!!!

this is… pic.twitter.com/YZ32LsGn7t