Ţinute şi meniul de la dineul oficial oferit de preşedintele Italiei pentru Regele Charles. De ce nu a purtat regina o tiară

Ieri seară, în sala de bal a Palatului Quirinale de la Roma, a avut loc o cină de stat oferită de preşedintele Sergio Mattarella în onoarea Regelui Charles al III-lea și a Reginei Camilla, care în aceste zile se află în vizită oficială în Italia.

› Vezi galeria foto ‹

La eveniment au fost prezenţi 150 de invitaţi de seamă printre care şi Andrea Bocelli cu soția sa Veronica sau faimosul stilist Brunello Cucinelli, precum şi premierul Italiei Giorgia Meloni, dar şi alţi reprezentanţi de seamă din guvernul italian, relatează Il Messaggero.

? Honouring Italian tradition at the Quirinale State Banquet with an ‘evento di restituzione’ — a reciprocal gesture of gratitude. After dinner, The King’s Piper, joined by five Regimental Pipers, performed for guests to thank President Mattarella for his warm hospitality. pic.twitter.com/rcGFyZd9Rh