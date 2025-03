Stenograme din grupul secret de Signal al Casei Albe. Ce spuneau JD Vance și Hegseth în mesajele ajunse din greșeala la The Atlantic

Conversațiile oficialilor din Administrația Trump, într-un grup de Signal în care a fost inclus din greșeală și un jurnalist, dezvăluie câteva detalii despre modul în care Casa Albă se raportează la Europa. Chiar dacă discuțiile erau despre planurile de război ale SUA în Orientul Mijlociu, mai exact despre lovituri asupra rebelilor Houthi, Europa este adusă în discuția dintre oficialii americani.

În mesajele transmise de vicepreședintele SUA JD Vance, dar și de șeful Pentagonului Pete Hegseth, cei doi se plâng de cât de „patetică” este Europa pentru că beneficiază de „transport gratuit de mărfuri” prin rutele pe care Statele Unite le-ar fi eliberat prin atacarea rebelilor Houthi.

Rebelii din Yemen, susținuți de Iran, atacă navele comerciale care trec prin Marea Roșie, punând astfel în pericol comerțul global. În atacurile anterioare asupra rebelilor, Statele Unite au fost susținute de o coaliție de țări formată din Marea Britanie, Australia, Canada și Țările de Jos.

Aproape 15% din comerțul maritim global trece prin Marea Roșie, legată de Mediterană prin canalul Suez din pensinsula egipteană Sinai, cea mai rapidă trecere dintre Asia și Europa.

„3% din comerțul SUA trece prin Suez și 40% din comerțul european”

Potrivit mesajelor trimise de vicepreședintele SUA, JD Vance se plânge că doar „3% din comerțul SUA trece prin Suez. 40 la sută din comerțul european o face”. „Există un risc real ca publicul să nu înțeleagă acest lucru sau de ce este necesar. Cel mai puternic motiv pentru a face acest lucru este, așa cum a spus președintele SUA, să trimitem un mesaj”, scrie Vance, în grupul de Signal unde a fost adăugat, din greșeală, și un jurnalist de la publicația The Atlantic.

Relatarea lui Vance continuă apoi cu o declarație demnă de luat în seamă, având în vedere că vicepreședintele nu s-a abătut public de la poziția lui Donald Trump cu privire la aproape nicio problemă. „Nu sunt sigur că președintele este conștient cât de inconsecvent este acest lucru cu mesajul său privind Europa în acest moment. Există un risc suplimentar să asistăm la o creștere moderată până la severă a prețului petrolului. Sunt dispus să susțin consensul echipei și să păstrez aceste preocupări pentru mine. Dar există un argument puternic pentru amânarea cu o lună, pentru a face munca de transmitere a mesajelor cu privire la motivele pentru care acest lucru contează, pentru a vedea unde se află economia etc.”

Ulterior, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, îi răspunde lui Vance: „ Către Vicepreședinte: Vă înțeleg îngrijorările - și vă susțin pe deplin în discuția cu Președintele SUA. Considerații importante, dintre care majoritatea sunt greu de știut cum se vor desfășura (economie, pacea în Ucraina, Gaza etc.). Cred că mesajele vor fi dificile indiferent de situație - nimeni nu știe cine sunt Houthis - motiv pentru care ar trebui să rămânem concentrați pe: 1) Biden a eșuat & 2) Iranul a finanțat”.

Mesajul lui Hegseth continuă: „A aștepta câteva săptămâni sau o lună nu schimbă fundamental calculele. Două riscuri imediate legate de așteptare: 1) acest lucru se va scurge, iar noi vom părea indeciși; 2) Israelul va acționa primul - sau încetarea focului în Gaza se va destrăma - iar noi nu vom reuși să începem acest lucru în termenii noștri. Le putem gestiona pe amândouă. Suntem pregătiți să executăm și, dacă aș avea un vot final de acceptare sau respingere, cred că ar trebui să o facem. Nu este vorba despre houthi. Eu văd două lucruri: 1) restabilirea libertății de navigație, un interes național de bază; și 2) restabilirea descurajării, pe care Biden a distrus-o. Dar, putem face cu ușurință o pauză. Și dacă o vom face, voi face tot ce putem pentru a aplica 100% OPSEC - securitatea operațiunilor. „Salut alte idei”.

Câteva minute mai târziu, contul „Michael Waltz” a postat o notă lungă despre cifrele comerciale și capacitățile limitate ale flotelor europene. „Fie acum, fie peste câteva săptămâni, Statele Unite vor trebui să fie cele care redeschid aceste rute de transport maritim. La cererea președintelui, lucrăm cu Departamentul Apărării și cu Departamentul de Stat pentru a stabili cum să compilăm costurile asociate și să le imputăm europenilor”.

„Nu-mi place să scot Europa din nou pe cauțiune”

Contul identificat ca „JD Vance” a adresat un mesaj la ora 8:45 lui Pete Hegseth: „dacă credeți că ar trebui să o facem, să mergem. Nu-mi place să scot Europa din nou pe cauțiune”. (Administrația a susținut că aliații europeni ai Americii beneficiază din punct de vedere economic de pe urma protecției de către marina americană a căilor maritime internaționale).

Utilizatorul identificat ca Hegseth a răspuns trei minute mai târziu: „Câtre Vicepreședinte: Împărtășesc pe deplin aversiunea dumneavoastră față de operațiunile europene de transport gratuit de mărfuri. Este PATETIC. Dar Mike are dreptate, suntem singurii de pe planetă (din partea noastră) care putem face acest lucru. Nimeni altcineva nici măcar pe aproape. Întrebarea este momentul potrivit. Cred că acum este un moment la fel de bun ca oricare altul, având în vedere directiva Președintelui SUA de a redeschide căile de navigație. Cred că ar trebui să mergem; dar președintele SUA mai are la dispoziție 24 de ore pentru a lua o decizie”.

În acest moment, „S M”, până atunci tăcut, s-a alăturat conversației. „După cum am auzit, președintele a fost clar: undă verde, dar în curând vom clarifica Egiptului și Europei ce așteptăm în schimb. De asemenea, trebuie să ne gândim cum să punem în aplicare o astfel de cerință. EG, dacă Europa nu plătește, atunci ce? Dacă SUA reușesc să restabilească libertatea de navigație cu costuri mari, trebuie să existe un câștig economic suplimentar extras în schimb.”

Acest mesaj de la „S M” - probabil confidentul președintelui Trump, Stephen Miller, adjunctul șefului de cabinet de la Casa Albă sau cineva care îl interpretează pe Stephen Miller - a închis efectiv conversația. Ultimul mesaj al zilei a venit de la „Pete Hegseth”, care a scris la ora 9:46 a.m.: „De acord”.

Planurile de război, dezvăluite pe grupul de pe Signal

În dimineața următoare, sâmbătă, 15 martie, această poveste a devenit cu adevărat bizară.

La ora 11:44 a.m., contul etichetat „Pete Hegseth” a postat în Signal o „actualizare a echipei”. Informațiile conținute în acestea, dacă ar fi fost citite de un adversar al Statelor Unite, ar fi putut fi utilizate pentru a afecta personalul militar și de informații american, în special în Orientul Mijlociu extins, zona de responsabilitate a Comandamentului Central.

„Ceea ce voi spune, pentru a ilustra imprudența șocantă a acestei conversații prin intermediul Signal, este că postarea lui Hegseth conținea detalii operaționale privind viitoarele atacuri asupra Yemenului, inclusiv informații despre ținte, armele pe care SUA le-ar desfășura și secvența atacurilor”, scrie redactorul șef al The Atlantic, Jeffrey Goldberg.

Singura persoană care a răspuns la actualizarea de la Hegseth a fost persoana identificată drept vicepreședinte. „Voi spune o rugăciune pentru victorie”, a scris Vance. (Alți doi utilizatori au adăugat ulterior emoji de rugăciune).

Potrivit textului lung al lui Hegseth, primele detonări din Yemen vor fi resimțite peste două ore, la ora 13:45, ora Coastei de Est.

„Așa că am așteptat în mașina mea, în parcarea unui supermarket. Dacă această discuție prin Signal era reală, m-am gândit că țintele Houthi vor fi bombardate în curând. La aproximativ 1:55, am verificat X și am căutat Yemen. Se auzeau explozii în Sanaa, capitala Yemenului.

Am revenit la canalul Signal. La 1:48, „Michael Waltz” a furnizat grupului o actualizare. Din nou, nu voi cita din acest text, cu excepția faptului că el a descris operațiunea ca fiind o „treabă uimitoare””, a mai scris Goldberg.

Hegseth neagă transmiterea planurilor de război pe un grup în care era și un jurnalist. Casa Albă spune că mesajele par a fi autentice

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat marţi că „nimeni nu trimitea prin SMS planuri de război” în cadrul unei discuții prin aplicaţia Signal, între înalți funcționari ai administrației Trump, negând astfel scurgerea de informaţii către jurnalistul Jeffrey Goldberg.

"Vorbiți despre un așa-numit jurnalist înșelător și foarte discreditat care și-a făcut o profesie din a vinde păcăleli", a declarat secretarul apărării pentru Fox News.

Declarația vine în contextul în care Jeffrey Goldberg, redactor-șef al Atlantic, a susținut luni că a fost adăugat din greșeală la o discuție privată pe Signal, în care oficiali ai administrației Trump discutau despre planurile de lovituri asupra Yemenului.

În ciuda negării lui Hegseth, scurgerea de informații a fost confirmată indirect de purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, Brian Hughes, care a declarat că chat-ul "pare să fie autentic". Administrația investighează modul în care un "număr inadvertit" a fost adăugat la grup, a adăugat el.