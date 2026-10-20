Steve Witkoff se duce în Rusia după ce a discutat cu Volodimir Zelenski în Norvegia. Ce îi va prezenta lui Vladimir Putin

Witkoff îi va prezenta lui Putin rezultatul discuțiilor cu Zelenski și cu liderii europeni. Foto: Getty Images

Emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, se duce miercuri în vizită în Rusia, relatează Agerpres, care citează Reuters. O sursă a confirmat, sub protecția anonimatului, vizita lui Witkoff pentru agenția rusă TASS.

Witkoff a discutat marţi la Oslo cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu preşedintele finlandez Alexander Stubb. Premierul norvegian Jonas Gahr Støre a confirmat, la rândul său, că emisarul american se va deplasa miercuri la Sankt Petersburg. Acolo, va prezenta autorităţilor ruse propuneri la care au lucrat americanii şi europenii şi care "ar putea deschide calea pentru o întâlnire la nivel de conducere", după cum notează AFP.

Și Axios a scris că Steve Witkoff va călători în Rusia pentru a se întâlni cu preşedintele Vladimir Putin şi a-i prezenta câteva dintre ideile discutate cu aliaţii europeni.

Călătoria lui Witkoff are loc pe fondul unei escaladări a tensiunilor între președinții american și ucrainean Donald Trump şi Volodimir Zelenski. Aceștia s-au acuzat reciproc în ultimele zile că împiedică găsirea unei soluţii la conflictul care durează de aproape cinci ani.

Trump vrea să nu mai negocieze Zelenski în numele Ucrainei

Consilierii președintelui american susțin că războiul a ajuns într-un moment de cotitură și că Zelenski trebuie să îi demonstreze lui Trump că este pregătit să negocieze.

Pe 19 octombrie, Trump l-a criticat din nou pe Zelenski, pe care îl consideră lipsit de dorința de a ajunge la un acord de pace. Liderul de la Casa Albă a cerut ca președintele ucrainean să fie înlocuit din funcția de negociator principal al Ucrainei.

"Sincer, cred că a venit momentul ca altcineva să negocieze în numele Ucrainei. Noi am oferit foarte mult Ucrainei, iar ei nu ne-au oferit nimic. Să țineți minte asta", a spus Trump.

Kaja Kallas îl acuză pe Trump că îl forțează pe Zelenski "să capituleze în condițiile lui Putin"

Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a acuzat marți Statele Unite ale Americii că fac presiuni asupra Ucrainei pentru o capitulare în fața Rusiei în condiții din care doar regimul lui Vladimir Putin are de câștigat, a relatat Euronews.

"Negociatorii americani încearcă să împingă Ucraina spre capitulare de aproape doi ani. Faptul că Ucraina nu a capitulat în condițiile lui Putin se datorează sprijinului acordat de Europa", a declarat Kallas în Parlamentul European.

Declarația sa a fost făcută în timp ce la Oslo aveau loc discuții între președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarul american Steve Witkoff, cu participarea premierului Norvegiei, Jonas Gahr Støre, a președintelui Finlandei, Alexander Stubb și a unor reprezentanți de rang înalt din Marea Britanie, Franța, Germania și Polonia.

Relațiile dintre SUA și Europa s-au deteriorat după ce președintele american Donald Trump a încheiat un acord cu Vladimir Putin privind livrările de motorină și a relaxat sancțiunile până în aprilie 2027, fără a pretinde nicio concesie din partea Rusiei.

În schimb, Trump a cerut organizarea de noi alegeri în Ucraina - lucru interzis de Constituția ucraineană pe timp de război - și s-a plâns că este mai dificil de lucrat cu președintele Volodimir Zelenski decât cu omologul rus Vladimir Putin.

La rândul său, Zelenski a declarat că se simte trădat de Trump. "Cred că s-au făcut demersuri pentru a convinge Ucraina să capituleze", a afirmat Zelenski într-un interviu recent acordat agenției Bloomberg.



