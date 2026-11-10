"Știu ce înseamnă să lupți. Da, sunt complet nebun". Cel mai popular sportiv al Franței anunță că va candida la președinție

2 minute de citit Publicat la 11:03 10 Noi 2026 Modificat la 11:03 10 Noi 2026

Starul francez al judo-ului Teddy Riner, de cinci ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale de anul viitor.FOTO Getty Images

Starul francez al judo-ului Teddy Riner, de cinci ori medaliat cu aur la Jocurile Olimpice, și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale de anul viitor. El se descrie ca fiind nici de stânga, nici de dreapta, ci o persoană care vrea să „îi aducă pe oameni împreună”, scrie The Guardian.

Cu mai bine de cinci luni înainte de scrutinul din aprilie-mai, cursa se conturează ca o confruntare între extremele politice. Sondajele indică o erodare a centrului politic și sugerează că Marine Le Pen, liderul partidului anti-imigrație Adunarea Națională, ar putea fi favorita, urmată de liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon.

Riner se alătură unei liste aglomerate de candidați, iar analiștii îi dau șanse mici, având în vedere lipsa sa de experiență politică și faptul că nu are susținerea vreunui partid.

Luni, el a încercat să se prezinte drept un om care poate uni și care poate aduce Franței "bun-simț, statornicie și dreptate".

"Știu ce vor spune oamenii despre mine: «E nebun. Nu face parte din sistem. Nu cunoaște regulile jocului. N-a făcut niciodată politică»", a declarat Riner într-un videoclip publicat pe rețelele sociale.

El a enumerat problemele cu care se confruntă țara, de la datoria publică în creștere și scumpirea alimentelor până la viitorul nesigur al celor care nu au relațiile potrivite, numele de familie potrivit sau culoarea potrivită a pielii. "Dacă faptul că refuz să plec capul și refuz haosul mă face nebun, atunci da, sunt complet nebun", a spus el.

Anunțul vine la aproximativ șase săptămâni după ce Riner, desemnat adesea cel mai popular sportiv al Franței, a fost ținta unui val de insulte rasiste și hărțuire online, după ce a declarat într-o emisiune sportivă că simte "neliniște" în legătură cu ascensiunea extremei drepte în Franța.

Totodată, anunțul are loc în contextul în care Franța este zguduită de proteste față de costul vieții, care amplifică protestele elevilor nemulțumiți de sălile de clasă degradate și supraaglomerate.

Riner, în vârstă de 37 de ani, s-a născut în Guadelupa, teritoriu francez din Caraibe, și a crescut la Paris. El și-a invocat anii petrecuți pe tatami, aruncându-și și imobilizându-și adversarii, ca argument pentru candidatura sa. "Lupta a făcut mereu parte din mine. Știu ce înseamnă să lupți, să cazi și să te ridici de fiecare dată", a spus el. "Franța nu are nevoie de un politician de profesie care recită lecții și se ceartă toată ziua."

Într-un interviu acordat cotidianului Le Parisien, publicat luni, el și-a descris opiniile ca fiind nici de dreapta, nici de stânga.

În schimb, Riner, unul dintre cei mai cunoscuți și mai iubiți sportivi ai Franței, a vorbit despre probleme mai largi. "Țara trece în prezent prin diviziuni profunde, să nu ne amăgim", a spus el. "Și, în fața acestei situații, nu văd niciun candidat care să propună o viziune credibilă și echitabilă, capabilă să-i unească pe francezi în loc să-i dezbine. Nimeni nu oferă astăzi o speranță reală și sinceră. Mereu e o tabără împotriva celeilalte."

În timp ce se pregătește să strângă cele 500 de semnături de susținere din partea aleșilor locali și naționali, așa cum cere legea franceză, Riner a spus că o parte din motivația sa vine de la tinerii și vârstnicii cărora le este greu să-și imagineze un viitor.