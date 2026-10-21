Ţara în care funcţionarii publici nu mai au voie să folosească Waze. Şi aici au fost invocate legăturile aplicaţiei cu Israel

2 minute de citit Publicat la 15:01 21 Oct 2026 Modificat la 15:01 21 Oct 2026

Ţara în care funcţionarii publici nu mai au voie să folosească Waze. Sursa foto: Profimedia Images

Malaezia a interzis funcționarilor publici să utilizeze aplicația de navigație Waze, deținută de Alphabet, invocând preocupări de securitate legate de originile acesteia în Israel, notează Reuters. Această decizie vine după ce Irakul a anunțat că va interzice Waze tuturor şoferilor, începând cu finalul acestui an, tot pe motiv că aplicaţia a fost dezvoltată în Israel.

Malaezia, țară cu o populație majoritar musulmană, este un susținător fervent al cauzei palestiniene și nu întreține relații diplomatice cu Israelul.

Prim-ministrul malaezian Anwar Ibrahim a dispus această interdicție „pentru a proteja informațiile guvernamentale și datele personale ale utilizatorilor împotriva riscului de a fi utilizate în mod abuziv de către regimul israelian”, a precizat biroul său într-un comunicat, miercuri.

Google, compania-mamă a Waze, și Ambasada Israelului în Singapore nu au răspuns imediat unei solicitări de comentarii din partea agenției Reuters.

Autorităţile din Malaezia au recomandat TuJu

Cu o zi înainte, Anwar a afirmat, într-o postare pe Facebook, că guvernul analizează potențialele riscuri de securitate care decurg din utilizarea aplicației Waze, despre care a spus că „se supune legislației israeliene”.

„Am recomandat utilizarea TuJu, o aplicație de cartografiere autohtonă, dezvoltată de Autoritatea Malaeziană pentru Autostrăzi – drept alternativă.”

Secretarul-șef al Guvernului malaezian, Shamsul Azri Abu Bakar, a declarat că tuturor funcționarilor publici li se va interzice, de acum înainte, utilizarea Waze; informația reiese dintr-o scrisoare datată marți, adresată conducătorilor agențiilor guvernamentale.

Documentul, consultat de Reuters, precizează că directiva – care intră în vigoare imediat – a fost adoptată în urma unei decizii luate în cadrul unei reuniuni prezidate de Anwar.

Un oficial din cadrul Departamentului Prim-ministrului a confirmat autenticitatea scrisorii. Waze, aplicație fondată în Israel, utilizează semnale prin satelit și date furnizate de șoferi pentru a oferi informații despre trafic în timp real. Aceasta a fost achiziționată în 2013 de Google, companie deținută de Alphabet.

Waze va fi interzisă în Irak tuturor şoferilor

Irakul a anunțat că va interzice aplicația de navigație Waze începând chiar cu finalul acestui an, deoarece aceasta a fost dezvoltată şi în Israel.

Cunoscută pentru furnizarea de informații în timp real despre trafic, bazate pe datele oferite de utilizatori, aplicația Waze a fost fondată în Israel în 2008, înainte de a se extinde la nivel mondial. În 2013, Google a achiziționat aplicația pentru aproximativ un miliard de dolari, operând-o ca filială. Aceasta își menține în continuare prezența la Tel Aviv.

Este una dintre cele mai utilizate aplicații de navigație din Bagdad și din alte orașe ale Irakului, unde șoferii se bazează pe alertele sale în timp real.