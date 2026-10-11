Ţara care interzice Waze, din cauză că "e aplicaţie israeliană". Softul ar fi fost produs în Israel. Şoferii sunt furioşi

Ţara care interzice Waze, din cauză că "e aplicaţie israeliană". Foto: Hepta

Irakul a anunțat că va interzice aplicația de navigație Waze începând chiar cu finalul acestui an, deoarece aceasta a fost dezvoltată şi în Israel. Într-o declarație făcută în regiunea Kurdistanul irakian, ministrul Comunicațiilor, Mustafa Sanad, a precizat că Waze este utilizată pe scară largă în Irak, dar că există și alternative, precum Google Maps, notează The National News.

Întrebat ce a stat la baza acestei decizii, el a declarat: „Motivul este că aplicația este produsă în Israel. Prin urmare, o vom interzice la începutul anului 2027. Aplicația este utilizată pe scară largă în Irak, dar există alternative, precum Google Maps.”

Waze va fi interzis în Irak încă de la finalul lui 2026

Într-o postare separată pe pagina sa de Facebook, ministrul a anunțat că va devansa termenul de aplicare a interdicției pentru sfârșitul acestui an, în urma unui val de ironii în mediul online.

Cunoscută pentru furnizarea de informații în timp real despre trafic, bazate pe datele oferite de utilizatori, aplicația Waze a fost fondată în Israel în 2008, înainte de a se extinde la nivel mondial. În 2013, Google a achiziționat aplicația pentru aproximativ un miliard de dolari, operând-o ca filială. Aceasta își menține în continuare prezența la Tel Aviv.

Este una dintre cele mai utilizate aplicații de navigație din Bagdad și din alte orașe ale Irakului, unde șoferii se bazează pe alertele sale în timp real.

Waze va fi interzisă din cauză că e "aplicaţie israeliană"

Waze urmează să fie interzisă „deoarece este o aplicație israeliană celebră și este în continuare gestionată de aceștia” și pentru că „astfel de aplicații ajută la scanarea zonei Gaza, iar aplicația furnizează companiei bani și informații”, a scris el.

Anunțul vine în urma unei serii de apeluri lansate de politicieni și grupări din Irak aliniate Iranului, care îndeamnă la boicotarea produselor și serviciilor cu legături în Israel, începând cu debutul războiului din Gaza, în octombrie 2023.

Irakul nu întreține relații diplomatice cu Israelul, iar companiilor cu legături în Israel le este interzis să opereze în țară; cu toate acestea, unele servicii digitale de origine israeliană sunt în prezent deținute de companii americane și rămân accesibile în Irak.

Nu a fost imediat clar modul în care va fi pusă în aplicare interdicția. Companiile de telecomunicații ar putea primi ordin să blocheze serverele Waze sau aplicația ar putea fi eliminată din magazinele de aplicații din Irak.

Pagina de Facebook a ministrului a fost inundată de sute de comentarii în decurs de câteva ore. Multe dintre acestea ironizau decizia și subliniau faptul că Google Maps – pe care ministrul îl indicase drept alternativă – este deținut de Google, companie care deține și Waze.

„Waze ne este mai util decât ministrul însuși”, a scris Ali Al Askari.

„Dacă ești atât de preocupat de Irak și de interesele poporului său, creează o aplicație irakiană care să fie utilă întregii țări înainte de a te gândi la un astfel de pas”, a comentat o altă persoană, Duraid Al Saffar.