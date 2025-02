Tesla îi dă în judecată pe șoferii care se plâng de defecțiuni ale mașinilor produse de compania lui Elon Musk

Tesla a intentat procese împotriva a cel puțin șase proprietari de vehicule din China care au raportat defecțiuni tehnice sau accidente. Foto: Profimedia

O femeie din China a fost obligată să plătească daune companiei Tesla după ce a acuzat public defecțiuni la frânele mașinii sale. Zhang Yazhou, pasageră într-un Model 3 condus de tatăl ei, a relatat că acesta a strigat panicat că frânele nu funcționează înainte de a încerca să evite coliziunea cu alte mașini și a se izbi violent de un SUV și un sedan, ajungând în cele din urmă într-un zid de beton. Accidentul, petrecut în februarie 2021, s-a soldat cu rănirea părinților lui Zhang, care au fost spitalizați timp de patru zile, potrivit independent.co.uk.

Zhang a susținut că frânele nu au funcționat corect

Ulterior, autoritățile rutiere chineze au concluzionat că vina aparține șoferului, deoarece nu a păstrat o distanță de siguranță. Totuși, Zhang a susținut că frânele nu au funcționat corect și a cerut Tesla să-i ofere datele tehnice complete ale vehiculului înainte de accident. Tesla a refuzat, iar nemulțumită de lipsa de transparență, Zhang a început să protesteze public. A afișat o pancartă pe mașina avariată în fața unui showroom Tesla din Zhengzhou, iar mai târziu a urcat pe o mașină expusă la un târg auto, strigând că frânele Model 3 sunt defecte. Protestul său a devenit viral pe rețelele sociale din China, iar autoritățile au reținut-o timp de cinci zile.

Femeia a fost dată în judecată de Tesla

În loc să primească răspunsuri, Zhang a fost dată în judecată de Tesla pentru defăimare. Compania a cerut despăgubiri de 5 milioane de yuani (aproximativ 684.000 de dolari), susținând că afirmațiile femeii au afectat reputația brandului. În mai 2024, un tribunal din Shanghai a decis că Zhang trebuie să plătească 170.000 de yuani (peste 23.000 de dolari) și să își ceară scuze public. Ea a făcut apel, insistând că scopul său a fost să obțină transparență și răspunsuri, nu să denigreze compania.

O practică neobișnuită în industria auto

Cazul lui Zhang nu este singular. În ultimii patru ani, Tesla a intentat procese împotriva a cel puțin șase proprietari de vehicule din China care au raportat defecțiuni tehnice sau accidente despre care au susținut că au fost cauzate de probleme mecanice. În plus, compania a atacat în instanță cel puțin șase jurnaliști și două publicații media care au publicat articole critice la adresa Tesla. Potrivit unei analize a documentelor judiciare realizată de Associated Press, Tesla a câștigat toate cele unsprezece cazuri în care verdictul a fost cunoscut, două dintre ele fiind în prezent în apel.

Această strategie agresivă este neobișnuită în industria auto, unde producătorii evită în general să-și dea clienții în judecată pentru nemulțumirile lor. În schimb, Tesla pare să fi adoptat o tactică dură pentru a reduce criticile și a proteja imaginea brandului.

Sprijin puternic din partea Chinei

Tesla beneficiază de un statut privilegiat în China, unde a primit sprijin semnificativ din partea autorităților, inclusiv împrumuturi preferențiale, stimulente fiscale și o autonomie fără precedent pentru o companie străină. Relația strânsă a lui Elon Musk cu Li Qiang, actualul premier chinez și fostul lider al Partidului Comunist din Shanghai, a contribuit la succesul companiei pe această piață. În doar un an, Tesla a construit o fabrică în Shanghai, devenind primul producător auto străin care și-a păstrat controlul integral asupra operațiunilor din China.

Această susținere a permis Tesla să domine piața de vehicule electrice din China și să influențeze reglementările în favoarea sa. În același timp, criticile la adresa companiei sunt rare în presa chineză, iar jurnaliștii au declarat pentru AP că li s-a recomandat să evite subiectele negative despre Tesla.

Situația Tesla în SUA

În Statele Unite, Tesla s-a confruntat cu numeroase procese și plângeri privind siguranța vehiculelor sale, inclusiv legate de funcția Autopilot, probleme cu frânele și accelerarea neintenționată. Cu toate acestea, compania nu și-a dat în judecată clienții nemulțumiți, așa cum a făcut în China. Totuși, Elon Musk a sugerat recent că ar putea începe să acționeze în justiție presa pentru articole critice despre Tesla.

Musk, un aliat influent al lui Donald Trump, a fost acuzat că folosește puterea politică pentru a reduce reglementările guvernamentale care ar putea afecta Tesla și alte companii ale sale.

Viitorul consumatorilor Tesla

Cazul Zhang Yazhou ridică întrebări serioase despre dreptul consumatorilor de a-și exprima nemulțumirea. Ea a pierdut apelul împotriva Tesla, dar susține că lupta sa nu este doar despre propria experiență, ci despre responsabilitatea unei companii uriașe față de clienții săi.

„Refuz să accept această decizie”, a declarat Zhang pentru AP. „Ca și consumator, chiar dacă am spus ceva greșit, am dreptul să comentez și să critic. Am vorbit despre experiența mea ca utilizator al mașinii, nu despre reputația companiei.”

Situația ei nu este unică. Într-un alt caz, Chen Junyi, un șofer care a suferit un accident grav și a acuzat Tesla de defecțiuni la frâne, a fost de asemenea dat în judecată și obligat să plătească despăgubiri companiei. După ce și-a cerut scuze public, Chen a revenit asupra declarației sale, spunând că a fost forțat să o facă.

Tesla pare să fi impus un precedent periculos: clienții care critică mașinile companiei riscă nu doar să fie ignorați, ci și să fie acționați în judecată și forțați să plătească daune unui gigant auto evaluat la peste un trilion de dolari.