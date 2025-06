Încă o noapte de violențe în Irlanda: Protestatarii au încercat să intre cu forța în casele migranților. Oamenii s-au ascuns în poduri

Violențele dintre manifestanți și polițiști au continuat pentru a patra noapte consecutiv, în Irlanda de Nord. Familiile de migranți au fost atacate de protestatari, care au aruncat pietre în casele lor, încercând să intre cu forța. Oamenii s-au ascuns în dulapuri și poduri, transmite BBC.

Joi, În Portadown, mai mulți protestatari au început să arunce spre poliție cu cărămizi dintr-o clădire abandonată. În primele trei zile de violențe, care au început în Ballymena, 41 de polițiști au fost răniți. Până acum, 15 persoane au fost arestate. Haosul a început luni, după o manifestație pașnică împotriva unei presupuse agresiuni sexuale în oraș.

În Portadown, poliția a dat un avertisment prin difuzoare că va folosi gloanțe de cauciuc dacă mulțimea nu se va dispersa. A fost o prezență puternică a poliției în centrul Portadown, unde s-au adunat aproximativ 400 de protestatari joi seara.

Peste 20 de vehicule de poliție erau parcate de-a lungul străzii principale, iar ofițerii au blocat mai multe drumuri. Protestul a început ca unul pașnic în oraș, dar situația a escaladat rapid. Autoritățile au intervenit și cu un elicopter pentru a stinge incendiile provocate de protestatari.

„Nimeni nu vrea să vadă violență pe străzile noastre. Scenele din ultimele zile au fost tulburătoare”, a spus el.

Portadown, Northern Ireland, says no to mass immigration invasion! pic.twitter.com/RCUId22X13