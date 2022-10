Peste 150 de morţi şi sute de răniţi la o petrecere de Halloween în Seul, Coreea de Sud

Busculada de la petrecerea de Halloween din Itaewon, Coreea de Sud s-a soldat cu cel puțin 151 de morţi.

În jur de 2.900 de persoane sunt date dispărute, conform Centrului de servicii comunitare Hannam-don, citat de BBC.

Victimele au fost strivite de mulțimea uriașă mare care se împingea pe o stradă îngustă în timpul serbării, în apropierea hotelului Hamilton din zona Itaewon.

Imaginile difuzate pe rețelele de socializare au arătat multe victime zăcând pe trotuar, în timp ce trecătorii și lucrătorii serviciilor de urgență efectuau manevre de resuscitare.

Choi Cheon-sik, un oficial de la Agenția Națională de Pompieri, a declarat că peste 400 de lucrători de urgență din întreaga țară au fost trimiși la fața locului, inclusiv aproape toți cei disponibili în Seul.

[Breaking] Nightmare in #Itaewon. Current status is that over 50 people have collapsed and possible multiple fatalities due to overcrowding during the Halloween festivities. Stay tuned for more info. pic.twitter.com/NhvVqnHlkl