O echipă de liceeni din Pitești a învins giganții SUA și China la cel mai prestigios concurs de robotică din lume

În România există tineri care visează să pună umărul la progresul global. Nu doar să consume tehnologie, ci să o creeze. sursa foto: TehnoZ

Într-o lume în care inteligența artificială și tehnologia par să fie terenul de joacă al marilor puteri, există un grup de adolescenți din România care demonstrează că inovația poate veni și din Pitești. Se numesc TehnoZ și sunt echipa de robotică a Colegiului Național „Zinca Golescu”. Iar ceea ce fac ei nu mai e demult doar „un hobby” de liceeni.

Recent întorși din Statele Unite, acolo unde au câștigat Maryland Tech Invitational (MTI), una dintre cele mai dure competiții internaționale de robotică, tinerii din TehnoZ continuă să dovedească că și în România se poate construi excelență în STEM - educația științifică, tehnologică, inginerească și matematică.

De la Pitești, direct pe locul 1 mondial

„Suntem 15 membri în echipă, de la clasa a IX-a până la a XII-a, cu vârste între 15 și 19 ani”, povestește Flavia Oprea, elevă în clasa a XI-a și unul dintre membrii echipei TehnoZ.

Începând din 2018, liceenii din Pitești participă an de an la FIRST Tech Challenge, considerată cea mai importantă competiție de robotică pentru tineri din lume.

În 2024, TehnoZ a fost desemnată să reprezinte România la FIRST Global Challenge, o adevărată olimpiadă internațională.

Au trecut prin faze regionale, naționale, internaționale. Dar vârful l-au atins anul acesta, când, alături de echipa Alphatronic din Cluj-Napoca, au stabilit recordul mondial absolut al sezonului și au câștigat titlul de Winning Alliance Captain la MTI.

„Am câștigat premiul Think 1. Este cel mai bun premiu tehnic, oferit echipelor care construiesc un robot bine gândit, bazat pe calcule complexe și soluții inginerești inovatoare. Am luat acest premiu la toate cele 3 etape ale competiției (regională, națională, mondială), practic avem unul dintre cei mai buni roboți. Robotul nostru era specializat în așezarea specimenelor pe o bară, ceea ce era partea cea mai complicată. Ne-a diferențiat de alte echipe”, explică Flavia.

În fiecare an, sezonul de concurs începe în septembrie, cu anunțarea unei noi teme.

„Fiecare sezon presupune construirea unui robot adaptat unor cerințe specifice. Tema se schimbă anual. În sezonul trecut, de exemplu, a trebuit să construim un robot care să colecteze cuburi, să le transporte și să le așeze pe o bară, în funcție de culoarea alianței din care făceam parte”, explică Flavia.

Costuri uriașe pentru un vis mare

Performanța la acest nivel nu e deloc ieftină, motiv pentru care echipa are nevoie de sprijin constant. Un singur robot poate ajunge, cu tot cu îmbunătățirile din timpul sezonului, la 6.000-7.000 de euro. Iar participarea la competițiile internaționale înseamnă bilete de avion, cazare, transport, taxe de înscriere.

„Pentru o competiție ajungem să cheltuim chiar 50-60.000 de euro. Fără sponsorizări și parteneriate, nu am fi reușit să ajungem aici. Din păcate, diferențele de buget dintre noi și echipele din America sau China sunt enorme. Ei au mai puține griji legate de bani decât noi”, spune Flavia.

Și totuși, asta nu i-a împiedicat să învingă.

De ce robotica nu e doar un hobby?

Pentru Flavia și colegii ei, robotica a devenit mai mult decât o activitate extracurriculară.

„La început mi s-a părut doar interesant, dar acum simt emoțiile fiecărui meci. Robotica nu e doar un sport sau un hobby, e mai mult un sentiment. E despre curajul să continui și să speri că într-o zi vei putea schimba lumea prin tehnologie”, mărturisește ea.

Ceea ce spun ei, pe un ton poate timid, e de fapt o realitate: în România există tineri care visează să pună umărul la progresul global. Nu doar să consume tehnologie, ci să o creeze.

Visuri de viitor: tehnologia made in Romania

Pe viitor, TehnoZ își propune să continue și să se extindă. În septembrie începe un nou sezon, cu o temă care, spun organizatorii, va avea legătură cu antichitatea.

Între timp, echipa vrea să devină un exemplu pentru alți tineri din România.

„Tinerii de azi sunt viitorul de mâine. Vrem să împărtășim cu ceilalți cunoștințele noastre și să le valorificăm. Să facem din acest domeniu ceva mai important în România”, mai spune Flavia Oprea.