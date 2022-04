Cum s-a transformt Zelenski de la izbucnirea războiului. Soția sa spune că a îmbătrânit cu 10 ani

Fotografia din stânga este de la o conferinţă de presă susţinută de preşedintele Ucrainei pe 23 februarie 2022, cu o zi înainte de începerea războiului. Pe 25 februarie, chiar în a doua zi de război, Volodimir Zelenski a împlinit 44 de ani.

Fotografia din dreapta a fost surprinsă pe 4 aprilie, în timp ce liderul de la Kiev se afla în vizită în Bucha, locul unor atrocități terifiante comise de forțele armate ale Rusiei care au șocat opinia publică internațională.

Olena Zelenska, soția președintelui ucrainean, declara pe 24 martie, la o lună de la declanșarea invaziei rusești, că „am îmbătrânit cu 10 ani”.

„Timpul zboară altfel în război. Am îmbătrânit cu zece ani. Am învățat să diferențiem sunetele artileriei din timpul bombardamentului. Nu ne-am confruntat doar cu un agresor rus - am întâlnit criminali de război care ucid în mod deliberat civili”, afirma ea, postând pe pagina sa de Facebook imagini cu distrugerile și suferințele cauzate de bombardamentele rusești.

Președintele ucrainean a declarat în timp ce se afla în vizită la Bucha că Ucraina nu va avea liniște până când nu vor fi identificați și trași la răspundere cei care au comis atrocitățile.

„Acestea sunt crime de război și vor fi recunoscute ca genocid (...) Știm despre mii de oameni uciși și torturați, cu membre tăiate, femei violate și copii uciși”, a declarat Zelenski, vizibil tulburat de scenele din Bucha.