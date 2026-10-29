Trei dintre cele patru submarine britanice care asigură descurajarea nucleară se află în largul mării. „O desfășurare neobișnuită”

O sursă din cadrul Marinei Regale a declarat că desfășurarea este „neobișnuită”. Sursa foto: Getty Images

Trei dintre cele patru submarine britanice care asigură descurajarea nucleară se află în largul mării. Cel puțin unul dintre submarine este înarmat cu rachete balistice care transportă focoase nucleare, în timp ce al patrulea submarin din clasa Vanguard, HMS Victorious, se află în lucrări de întreținere la Devonport, potrivit The Telegraph.

Experții au declarat că celelalte două submarine desfășoară, cel mai probabil, teste pe mare și se pregătesc pentru misiuni.

O sursă din cadrul Marinei Regale a declarat că desfășurarea este „neobișnuită”, în timp ce o a doua sursă, un fost oficial naval de rang înalt, a afirmat că Marina Regală a operat „de foarte mult timp” cu două submarine disponibile.

Cei doi și-au exprimat surprinderea față de adăugarea celui de-al treilea submarin, subliniind însă că acest lucru nu are „nicio legătură cu transmiterea unui mesaj strategic”.

Tom Sharpe, care a petrecut 25 de ani în Marina Regală și a comandat patru nave de război, a declarat: „Dacă acest lucru înseamnă că disponibilitatea operațională a acestor submarine crește, atunci este un lucru bun.

Nu este nimic care să indice ceva neobișnuit sau sinistru, ci doar o planificare operațională de rutină.”

El a spus că nu este „neobișnuit” ca două submarine să se afle pe mare. Aceasta ar însemna că unul dintre ele este în patrulare pentru a menține o capacitate de descurajare nucleară permanentă pe mare, iar al doilea efectuează teste pe mare.

Ultima dată când trei submarine nucleare s-au aflat simultan toate în larg a fost în urmă cu mai bine de cinci ani.

Săptămâna trecută, Wes Streeting, ministrul britanic al Apărării, a avertizat că Marea Britanie trebuie să fie pregătită de război în următoarele 1.000 de zile, în contextul intensificării războiului hibrid purtat de Rusia împotriva NATO.

Forțele aeriene britanice și franceze au desfășurat la începutul acestei săptămâni primul lor exercițiu comun de simulare a unui atac nuclear.

Avioane de vânătoare Typhoon ale Forțelor Aeriene Regale britanice și Rafale franceze au participat la exercițiu, pe fondul tensiunilor tot mai mari cu Moscova.

Streeting a descris exercițiul drept „un nou capitol în relația de apărare nucleară” dintre cele două țări.

Guvernul a lansat, de asemenea, o campanie intitulată „Be Ready” („Fiți pregătiți”), prin care gospodăriile sunt sfătuite să se pregătească pentru a trăi cel puțin trei zile fără acces la un supermarket sau la un sistem de plăți electronice.

Un purtător de cuvânt al Ministerului britanic al Apărării a declarat: „Descurajarea noastră nucleară reprezintă piatra de temelie a securității naționale, protejând Regatul Unit și aliații noștri din NATO în fiecare moment al fiecărei zile.

Rămânem singurul aliat european care și-a asumat angajamentul de a utiliza capacitatea sa de descurajare nucleară pentru apărarea NATO. Aceasta înseamnă că toți aliații NATO beneficiază deja de protecția oferită de descurajarea noastră nucleară.”

Un submarin nuclear rus din Flota Pacificului a lansat miercuri o rachetă balistică intercontinentală Bulava dintr-o poziţie în submersie în Marea Ohotdk şi a lovit ţinta fixată în regiunea arctică Arhanghelsk, la mii de kilometri distanţă, dar la aproape 600 de kilometri de graniţa Rusiei cu Norvegia şi Finlanda.