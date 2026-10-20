Trenuri de mare viteză ar putea conecta Bucureștiul cu marile capitale europene. Ce planuri are UE și ce trebuie să facă România

România deja a făcut studiul de traseu spre Budapesta și spre Sofia. sursă foto: Getty Images

Parlamentul European a adoptat marți un raport din proprie inițiativă care le cere statelor membre să accelereze implementarea conectării Europei prin intermediul transportului feroviar de mare viteză, au declarat la Strasbourg, mai mulți eurodeputați români, citați de Agerpres.



Adoptarea acestui raport a avut loc după o comunicare a Comisiei Europene din noiembrie 2025 privind o strategie de a conecta toate capitalele UE cu trenuri de mare viteză.



'Aici vorbim de un tren care trebuie să aibă minim 250 km/h pe o rețea modernă de cale ferată. Asta înseamnă că trebuie să unim Bucureștiul cu Budapesta, cu Sofia. Câștigăm pe timpul de deplasare de la București la Budapesta peste 6 ore, ceea ce este fantastic. Toate aceste lucruri trebuie să fie finalizate până în 2040', a declarat eurodeputatul Gheorghe Falcă (PNL), membru al Comisiei pentru transport și turism (TRAN) a PE.



El a explicat că legislativul comunitar a votat marți o solicitare către statele membre de a urgenta studiile necesare, care sunt finanțate și din fonduri naționale.



'România deja a făcut studiul de traseu spre Budapesta și spre Sofia. Mai mult de atât, Grecia, Bulgaria și România, în urmă cu 3 săptămâni, la Bruxelles, au semnat un acord de parteneriat pentru a realiza studiile nu doar pe calea ferată', a adăugat Falcă, precizând că prin acel acord ar urma să se finalizeze și construcția a trei poduri noi peste Dunăre.

România este în întârziere și cu infrastructurile de viteză medie

Gheorghe Falcă a afirmat că România este în întârziere și cu infrastructurile de viteză medie, așa că, având în vedere capacitatea sa administrativă scăzută, ar trebui să trateze foarte serios realizarea studiilor de prefezabilitate și fezabilitate pentru a beneficia de fondurile europene existente.



'Eu sper ca România să trateze cu responsabilitate, pentru că, puțină lume știe, Spania este țara cu cei mai mulți kilometri de tren de mare viteză, și vorbim de ordinul miilor de kilometri, iar România nu are astăzi tren de viteză medie și vrem să ajungem la tren de mare viteză. Asta înseamnă mare responsabilitate, dar și o creștere fantastică a economiei, o creștere a competitivității pentru țara noastră', a pledat el.



Eurodeputatul Ștefan Mușoiu (PSD), și el membru al Comisiei TRAN a PE și raportor din umbră în acest dosar, a declarat că scopul este reducerea decalajelor dintre Est și Vest și dezvoltarea infrastructurii feroviare de mare viteză.



'Obiectivul meu ca europarlamentar este ca o călătorie de la Paris sau Madrid spre București să se facă sub 24 de ore. Este un obiectiv de lungă durată, iar acest dosar poate contribui la atingerea acestui obiectiv. Mai mult decât atât, ne dorim să avem mai multă concurență, competitivitate din zona transportului feroviar de mare viteză, să avem sustenabilitate și, evident, accesibilitate, pentru că la acest moment trenurile de mare viteză presupun un cost ridicat pentru pasageri, nu oricine își permite acest lucru', a declarat el pentru jurnaliștii români.



În același timp, Mușoiu susține că este necesar și un tratament fiscal echitabil, 'pentru că între călătoriile cu avionul și cele cu trenul există anumite diferențe de costuri din perspectiva fiscalității'.



Întrebat dacă planul este realizabil până în 2040, eurodeputatul a spus că obiectivul este creșterea investițiilor la aproximativ 340-350 de miliarde de euro în acest interval de timp. 'De altfel, industria feroviară generează anual venituri de 45 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene, asigurând un număr de 2 milioane de locuri de muncă, ceea ce nu este deloc de neglijat', a mai afirmat el.