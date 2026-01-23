Investiție uriașă în infrastructura feroviară: România va avea un tren de mare viteză care va lega Constanța de Oradea

În prezent, trenurile moderne din vestul Europei, dar şi din regiune circulă şi cu peste 160 de kilometri pe oră. Foto: Getty Images

România face un pas uriaş pentru modernizarea transportului feroviar. Guvernul pregăteşte construirea unei căi ferate de mare viteză, de aproape 800 de kilometri, între Constanța și Oradea. Trenurile ar putea atinge viteze de până la 250 de kilometri pe oră, o premieră pentru rețeaua feroviară din ţara noastră, în condițiile în care media trenurilor Regio a fost de 46 de kilometri pe oră în 2024.

Documentul care conturează noua linie de cale ferată de mare viteză a fost întocmit de compania de consultanţă canadiană implicată în construcţia centralei nucleare de la Cernavodă la comanda Ministerului Transporturilor şi propune un traseu de aproape 782 de kilometri, ce leagă Marea Neagră de vestul țării, trecând prin București, Brașov, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Zalău.

„Acest studiu de fezabilitate ar trebui să dea Bacalaureatul pentru că împlinește 18 ani. (...) Nu avem niciun orizont de timp, nu știm exact când se demarează licitațiile, cert e că în sfârșit după 36 de ani între Predeal și Brașov, trenul merge cu 30 la oră. Noi am modernizat actuala linie, construită în anii '50-'60, am modernizat această linie între București și Predeal la 160, apoi între Brașov, Sighișoara, Simeria spre vama cu Ungaria la fel, la 160. A rămas o porțiune lipsă Predeal-Brașov. Pe ce avem acum, trenul între Sinaia și Predeal nu circulă cu mai mult de 80”, a explicat Ștefan Etveș, expert în transporturi.

Un proiect de 15 miliarde de euro

Valoarea totală estimată a proiectului este de aproximativ 15 miliarde de euro, bani care ar finanța atât modernizarea unor linii feroviare existente la viteze de 160 până la 200 de kilometri pe oră, cât și construcția de noi secțiuni duble de cale ferată capabile să susțină viteze de 250 de kilometri pe oră.



Planul prevede implementarea în etape:

prima fază ar urma să lege Bucureștiul de Câmpina cu o linie dublă de mare viteză;

a doua fază include tronsoanele Brașov-Cluj și Cluj-Oradea;

ultima fază presupune modernizarea secțiunii dintre București și Constanța;

Autoritățile estimează că proiectul va conecta România la rețeaua europeană de trenuri de mare viteză, reducând semnificativ timpii de călătorie între marile oraşe.

În prezent, trenurile moderne din vestul Europei, dar şi din regiune circulă şi cu peste 160 de kilometri pe oră, în timp ce în România, medie a trenurilor Regio a fost de 46 de kilometri pe oră în 2024, iar a trenurilor de marfă de 27 de kilometri pe oră.

Vârsta medie a locomotivelor şi automotoarelor CFR Călători este de 51 de ani, iar vârsta medie a vagoanelor este de 32 de ani, potrivit Strategiei de Material Rulant a CFR Călători pentru 2021-2024.