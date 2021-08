Cel puțin 27 de morți în Turcia, devastată de potopul de la mijlocul săptămânii. "Un dezastru care are loc la 100 de ani"

Ploile torențiale au declanșat inundații și alunecări de teren pe coasta turcă a Mării Negre, fiind afectate provinciile Bartin, Kastamonu, Sinop și Samsun.

Furia naturii a distrus mai multe poduri, numeroase locuințe și a antrenat vehicule și resturi în viituri devastatoare.

Salvatorii au recuperat cel puțin 15 cadavre în Kastamonu, regiunea afectată cel mai grav și unde fost consemnată prăbușirea unei clădiri în orașul Bozkurt, conform unui anunț făcut joi de agenția turcă pentru managementul dezastrelor, AFAD.

Vineri, AFAD a anunțat recuperarea altor 10 cadavre în Kastamonu.

Corpurile altor două victime au fost găsite în Sinop. O femeie de 80 de ani a fost dată dispărută în provincia Bartin.

Tot în Bartin au fost rănite 13 persoane când o secțiune a unui pod s-a surpat. Armata a trimis elicoptere care au salvat 80 de sinistrați în regiune.

Various aerial shots of affected areas by floods as a result of heavy rains in Bozkurt district of Kastamonu, Turkey.



