Un adolescent a ucis o fată de 14 ani și i-a violat corpul neînsuflețit într-un parc din Anglia

Viktorija Sokolova, un adolescent de 16 ani din Anglia a ucis cu brutalitate o fată de 14 ani într-un parc. Băiatul a ademenit-o în parc sub pretextul că „vor fuma marijuana și vor vorbi”. Intenția lui era să o penetreze anal, iar când fata a refuzat, a violat-o, apoi a ucis-o cu brutalitate, iar apoi i-a agresat corpul neînsuflețit.

Adolescentul a fost găsit jumătate gol, iar corpul fetei era pus în genunchi. Tinerei îi lipseau dinții ca urmarea a unui impact puternic cu pământul sau cu un obiect și era acoperită în sânge.

Full story as a 16-year-old boy, who cannot be named due to his age, is convicted of raping and murdering 14-year-old Viktorija Sokolova in a Wolverhampton park https://t.co/uMs2XhNyDi