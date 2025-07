Un cățel a devenit erou într-un sat din India, după ce a salvat 67 de oameni de la o tragedie: „M-am trezit din cauza lătratului”

Cățelul, în vârstă de doar cinci luni, a început să latre fără oprire / sursă foto: Getty Images

Localnicii dintr-un sat din nordul Indiei au fost salvați în miez de noapte datorită unui cățel care a simțit pericolul înainte ca o alunecare de teren să distrugă casele oamenilor.

Totul s-a întâmplat în satul Siyathi, din statul Himachal Pradesh. În jurul orei 1 dimineața, pe 30 iunie, cățelul, în vârstă de doar cinci luni, a început să latre fără oprire, chiar în momentul în care ploile abundente au dus la prăbușirea unui versant care a distrus cel puțin 12 case, scrie Independent co.uk.

„M-am trezit din cauza lătratului. Când am ieșit să văd ce se întâmplă, am văzut o crăpătură mare în peretele casei, iar apa începuse să pătrundă. Am fugit la parter cu câinele și i-am trezit pe toți”, a povestit un localnic pentru NDTV.

Patrupedul fusese adoptat de localnici cu doar c âteva s ăptăm âni înainte

Ulterior, a alergat din ușă în ușă, ca să-i avertizeze pe săteni.

Doar câteva minute mai târziu, cel puțin 12 case au fost distruse complet de alunecarea de teren. Din fericire, 67 de oameni au reușit să fugă la timp și s-au adăpostit la templul Naina Devi.

Localnicii spun că fără cățel, nimeni nu s-ar fi trezit la timp. Patrupedul fusese adoptat de localnici cu doar câteva săptămâni înainte.

De la începutul sezonului ploios, cel puțin 70 de persoane au murit în regiunea Himachal Pradesh. Autoritățile au oferit ajutoare financiare familiilor afectate.