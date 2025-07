Doi luptători români în Ucraina au fost răniți. O dronă kamikaze a rușilor le-a lovit mașina pe linia frontului din Zaporojie

Doi români au fost răniți într-un atac rusesc cu dronă. Foto: Colaj Facebook/ Romanian Battlegroup "Getica"

Voluntarii români care luptă în Ucraina au fost la un pas de tragedie, potrivit unei postări publicate pe Facebook în care cei din Grupul de Luptă Getica au povestit despre o situație la limită pe linia frontului din regiunea Zaporojie. Doi români au fost răniți într-un atac rusesc cu dronă, care le-a distrus mașina.

„Pe data de 17 Iunie, în jurul orelor 2 noaptea, doi camarazi au primit ordinul să extragă o echipa de infanterie a Legiunii Internaționale aflată în prima linie a teatrului operațional Zaporojia, în zona Orikhiv, la bordul unei mașini de teren echipată cu un dispozitiv de bruiere a dronelor și fără blindaj dar cu construcție solidă și protecții caracteristice mașinilor de teren militare”, își încep povestea cei din Grupul de Luptă Getica.

Atacul a fost surprins de o dronă cu termoviziune. Cei doi luptători români participau, în Zaporojie, la o misiune de extragere a unei echipe de infanterie a Legiunii Internaționale, aflată în prima linie. O dronă kamikaze le-a lovit mașina, care a fost grav avariată.

„În ultima parte a rutei al carei punct final era la doar câteva sute de metri de pozițiile inamice, un FPV inamic conctat prin fibră optică și aterizat în mijlocul drumului cu rolul de dispozitiv explozibil improvizat cu activare la distanță (remotely activated IED) a detonat în partea de jos a motorului mașinii, distrugând componente esențiale ale funcționarii vehiculului și rănind camarazii. Aceștia au părăsit imediat după explozie vehicolul și s-au deplasat pe o distanță de 3km până la o poziție solidă și blindată a unității noastre unde au primit îngrijiri medicale, au fost stabilizati și au fost extrași ore mai târziu. Echipa care trebuia extrasă din prima linie a rezistat cu stoicism încă câteva zile până la extracția finală, dupa mai bine de 12 zile în care au fost izolați în prima linie”, spun cei din Getica.

„Incidentul a fost înregistrat de o dronă cu cameră termică a echipei noastre de ISR care supraveghea din aer operațiunea de extracție. Unul dintre camarazii implicați în incident a fost spitalizat timp de o săptămână cu leziuni la picioare, contuzie cerebrală cauzată de explozie și leziuni auditive. Al doilea camarad a fost externat la o zi dupa incident, având doar leziuni ușoare. Ambii și-au revenit complet după incident.

Este important de menționat că paradoxal, a fost chiar o greșeala a inamicului cea care le-a salvat viața camarazilor. Dacă inamicul ar fi detonat o jumatate de secundă mai târziu și explozia s-ar fi produs nu sub blocul motor ci mai în spate, sub pasageri, tragedia ar fi fost cu siguranță mult mai mare. Chiar și așa, șocul resimțit în cabină a umflat podeaua de sub pasageri, a zdrobit mare parte din bord și a activat toate airbagurile mașinii”, au mai precizat aceștia.

„Mașina, botezata Roxy, (din motive doar de noi cunoscute), o mașină solidă care ne-a salvat din multe probleme în trecut, a ramas în acel loc și a fost lovită consecutiv de FPV-uri inamice în zilele care au urmat, până la incendierea și distrugerea ei completă. Roxy și-a făcut datoria până la capăt și dacă ar exista medalii pentru mașinile militare, Roxy ar merita cea mai importantă medalie! Incidentul prezentat a fost unul dintre primele atacuri de acest gen, în care FPV-urile inamice acționate prin fibră optică sunt folosite pe post de mine / dispozitive capcană. Incidentul de mai sus ne reamintește că pericolul în zona de ostilități este prezent în orice moment și în orice rol de combat nu doar în liniile avansate și în tranșee”, mai spun românii voluntari de pe frontul din Ucraina.