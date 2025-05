Un avion militar de antrenament s-a prăbuşit în Egipt. Întregul echipaj a murit

Un avion de antrenament militar egiptean s-a prăbuşit luni în timpul unui exerciţiu, niciunul dintre membrii echipajului supravieţuind, a declarat un purtător de cuvânt al armatei într-un comunicat, fără să precizeze numărul victimelor, potrivit AFP, scrie Agerpres.



"În cadrul desfăşurării activităţii de antrenament a forţelor aeriene, un avion de antrenament s-a prăbuşit în una din zonele de exerciţii din cauza unei probleme tehnice, ceea ce a dus la moartea echipajului", a indicat purtătorul de cuvânt citat, fără să ofere vreo informaţie despre numărul exact al victimelor sau despre locul accidentului.

May Allah have mercy on the martyrs of duty and grant their families patience and solace.

This was a routine training accident,something that can happen to any air force in the world.

