Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un câine periculos în Marea Britanie

Un bărbat în vârstă de 37 de ani a fost găsit de polițiști pe Westleigh Lane, în orașul din Greater Manchester, cu răni grave, după ce a fost mușcat de un câine periculos, potrivit Sky News.

Sursa foto: Getty Images

Bărbatul, în vârstă de 37 de ani, a fost găsit de polițiști pe Westleigh Lane, în orașul din Greater Manchester, cu răni grave, joi, la scurt timp după ora 21.10. El a fost dus la spital, unde a murit ulterior, vineri.

Poliția din Greater Manchester (GMP) a declarat că ofițeri înarmați au fost desfășurați pentru a încerca să controleze câinele și au folosit „toate tacticile disponibile pentru a supune” animalul înainte ca acesta să fie ucis, deoarece reprezenta un „risc semnificativ” pentru public, notează Mediafax.

Un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost arestat sub suspiciunea de a fi responsabil de câinele periculos scăpat de sub control, care a provocat răni care au dus la moartea bărbatului.

Inspectorul Simon Hurst, de la districtul GMP din Wigan, a declarat: „Nu am mai văzut niciodată un câine care să fi fost ucis: În primul rând, aș dori să transmit condoleanțe celor dragi ai victimei acestui atac. Ofițerii noștri și partenerii noștri îi sprijină în prezent pe cei dragi victimei în aceste momente incredibil de dificile. Recunoaștem că acest incident va provoca, pe bună dreptate, îngrijorare în zona locală și am dori să asigurăm publicul că am explorat toate căile posibile pentru a proteja comunitatea locală și animalul implicat. Am dori să îndemnăm membrii publicului să se prezinte dacă au orice informație în legătură cu acest incident, orice informație pe care o aveți poate fi de mare ajutor pentru ancheta noastră”.

Nu este primul incident de acest fel din Marea Britanie.

Un atac al unui câine în Edinburgh, la începutul acestei luni, a lăsat un bărbat cu răni faciale care i-au „schimbat viața”. În timp ce luna trecută, un bebeluș de cinci luni a fost transportat la spital în urma unui atac al unui câine în Penyrheol, Caerphilly.