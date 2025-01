Plângeri împotriva aplicaţiilor din China, inclusiv TikTok, privind transferul de date ale europenilor, depuse în mai multe ţări UE

Utilizatorii din mai multe țări UE acuză aplicațiile chineze de transfer ilegal de date. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Şase plângeri au fost depuse joi în cinci ţări europene împotriva a şase aplicaţii chinezeşti, între care Tik Tok, acuzate de transferul ilegal de date ale utilizatorilor lor europeni în China, relatează AFP, potrivit Agerpres.

"Transferul de date personale ale europenilor este în mod clar ilegal şi trebuie să fie întrerupt imediat", a declarat avocatul asociaţiei NOYB, Kleanthi Sardeli, într-un comunicat. 'None on your business' (NOYB), care înseamnă în engleză "Nu vă priveşte", este un ONG cu sediul la Viena, în Austria.

Aceasta se luptă împotriva presupuselor infracţiuni online privind protecţia datelor, reglementate în Uniunea Europeană.

Plângerile au fost depuse de particulari ale căror cereri de acces au rămas fără răspuns. Ei sunt reprezentaţi legal de Noyb pe lângă autorităţile naţionale de protecţie a datelor din Grecia împotriva TikTok şi Xiaomi, din Italia împotriva SHEIN, din Belgia împotriva AliExpress, din Ţările de Jos împotriva WeChat şi din Austria împotriva Temu.

„Transferurile în afara UE nu sunt autorizate decât dacă ţările de destinaţie nu afectează portecția datelor”

"Autorităţile competente trebuie să acţioneze rapid", a adăugat Kleanthi Sardeli, precizând că China este "un stat autoritar care practică supravegherea". Ori "legislaţia europeană este clară", potrivit Noyb: "transferurile în afara UE nu sunt autorizate decât dacă ţările de destinaţie nu aduc atingere protecţiei datelor".

Statele membre ale UE au datoria de "a proteja drepturile fundamentale ale persoanelor vizate", a estimat asociaţia.

Noyb estimează că creşterea numărului aplicaţiilor chineze deschide un "nou front" pentru UE în materie de protecţie a datelor.

Asociaţia le cere autorităţilor să impună o amendă administrativă care să poată atinge până la 4% din cifra de afaceri globală a societăţilor, respectiv 1,35 miliarde de euro în cazul Temu.

Până în prezent, Noyb a depus circa 800 de plângeri împotriva giganţilor internetului, în special împotriva unor companii ca Google, Apple, Facebook şi Amazon.

Numai în cazul Meta, acţiunile sale au dus la "amenzi administrative de peste 1,5 miliarde de euro", reaminteşte aceasta.