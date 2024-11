VIDEO. Momentul atacului ucrainean cu rachete ATACMS pe teritoriul Rusiei

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini despre care se presupune că arată momentul în care ucrainenii lansează rachetele cu rază lungă de acțiune americane ATACMS și lovitura asupra unui depozit de muniție de pe teritoriul Federației Ruse.

Forțele de apărare ale Ucrainei au lovit pentru prima dată teritoriul Rusiei cu rachete balistice ATACMS, iar ținta a fost lovită cu succes, scriu UNIAN și site-ul independent Meduza.

Imaginile au fost publicate de consilierul ministrului ucrainen de interne, Anton Gherașcenko.

It is reported that these are missiles launched on a Russian ammunitions depot in Bryansk region.



Russian authorities claim the depot was attacked by ATACMS missiles. https://t.co/4U1UgeF4kF pic.twitter.com/AgVTVT6ZTu