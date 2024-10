Viktor Orban a vorbit la telefon cu Trump, cu câteva zile înainte de alegerile din SUA: „Îi țin pumnii”

Premierul ungar, Viktor Orban, a scris joi, pe X, că a vorbit cu fostul președinte al SUA, Donald Trump, la telefon și că „i-a urat mult succes pentru marțea viitoare”, când au loc alegerile prezidențiale, potrivit POLITICO și CNN.

„Tocmai am închis telefonul cu președintele Donald Trump. I-am urat mult succes pentru marțea viitoare”, a anunțat Viktor Orban pe X, referindu-se la viitoarele alegeri din SUA, fără a specifica cine a sunat pe cine.

Premierul ungar a adăugat: „Mai sunt doar cinci zile. Îi țin pumnii.”

Just got off the phone with President @realDonaldTrump . I wished him the best of luck for next Tuesday. Only five days to go. Fingers crossed ?