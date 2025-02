Viktor Orban: Toată lumea de la Bruxelles vede că vine "Tornada Trump". Unii cred că vor scăpa. Nu vor reuși

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a minimalizat, marți, eforturile statelor UE se a se mobiliza împotriva unui potențial război comercial cu Statele Unite.

Într-o postare pe X, Orban s-a referit la summit-ul UE desfășurat luni la Bruxelles, în care liderii statelor blocului au discutat amenințările Administrației Trump de a lovi Uniunea cu tarife vamale, după modelul implementat - și apoi suspendat - în cazul Mexicului și Canadei.

Premierul ungar i-a vizat în postarea sa și pe "birocrații de la Bruxelles", despre care a afirmat că, "așa cum și-au așternut, la fel or să doarmă".

Textul liderului de la Budapesta, în continuare.

Yesterday we held the first EU-summit in Brussels since President Trump was inaugurated. It was a strange gathering. Everyone in Brussels can see the Trump tornado coming, but most still think they can get away from it. They won't.



In 14 days, Donald Trump has already turned…