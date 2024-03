Propagandistul Kremlinului a întocmit un top al orașelor ce ar trebui distruse, plasând capitala României pe primul loc.

Într-un dialog cu invitații săi, propagandistul lui Vladimir Putin enumeră orașele europene pe care Rusia ar trebui să le distrugă.

"Nu mă pot decide, Parisul sau Marsilia? Bucureștiul, bineînțeles. Apoi Parisul, Marsilia, Lyon. Lyonul e un oraș frumos, e un festival acolo.

Și, în Germania, ca răzbunare pentru (rachetele) Taurus, ce să distrugem? Hamburg", discută acesta cu invitații săi.

Kremlin TV host and guests casually discuss which European cities Russia should bomb pic.twitter.com/blaPJdExAL