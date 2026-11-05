AI poate să înveţe chiar dacă nu are acces la date din lumea reală, arată un nou studiu

1 minut de citit Publicat la 13:30 05 Noi 2026 Modificat la 13:30 05 Noi 2026

Un model AI poate să înveţe doar din date pe care le generează singur. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Cercetătorii au demonstrat că un model de inteligenţă artificială (AI) poate să înveţe şi îşi poate îmbunătăţi capacitatea de predicţie folosind doar datele pe care le generează singur, fără a fi expus la informaţii din lumea reală, a anunţat miercuri Universitatea Tel Aviv (TAU) din Israel, într-un comunicat citat de agenţia de presă Xinhua, potrivit Agerpres.

Studiul, publicat pe site-ul ştiinţific arXiv, prezintă o nouă abordare a antrenării AI, care ar putea, potrivit comunicatului, să ajute maşinile să-şi dezvolte abilităţile de învăţare fără a se baza pe colecţii vaste de materiale create de oameni.

Cercetătorii de la TAU şi de la Universitatea Stanford, Statele Unite, au antrenat împreună două modele informatice, unul dintre ele creând secvenţe de simboluri, iar celălalt învăţând să prezică simbolul următor.

Primul model s-a perfecţionat treptat în crearea de exerciţii de învăţare care l-au ajutat pe al doilea model să devină mai bun în realizarea predicţiilor.

Echipa a testat modelul antrenat pe mai multe tipuri de informaţii, inclusiv limbaj, imagini, sunete, muzică, cod informatic şi secvenţe ADN.

Rezultatele au indicat că abilitatea sa de a face predicţii s-a îmbunătăţit pe măsură ce, în timpul antrenamentului, s-a utilizat o putere de calcul mai mare.

Cercetătorii au subliniat că această metodă nu poate să înveţe AI fapte despre lumea reală în lipsa unei expuneri la informaţii din lumea reală. Cu toate acestea, ar putea ajuta viitoarele sisteme de AI să înveţe mai eficient atunci când se confruntă cu date din lumea reală.