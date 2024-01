Samsung S24, lansat oficial. Şapte ani de update-uri şi Inteligenţă Artificială

Samsung S24 a fost lansat oficial în cadrul unui eveniment organizat în San Jose, California. Noile telefoane vin cu 7 ani de update-uri şi Inteligenţă Artificială.

Sursa foto: Profimedia Images

Samsung S24, noua serie de la producătorul coreean, a avut astăzi lansarea oficială în Statele Unite ale Americii şi, în scurt timp, noile telefoane vor fi disponibile în întreaga lume.

În GALERIA FOTO de mai jos puteţi găsi mai multe imagini cu noile modele S24 lansate de Samsung

În cadrul evenimentului de lansare, reprezentanţii Samsung au anunţat, în premieră, că noile telefoane S24 vor avea 7 ani de update-uri şi sunt dotate cu Inteligenţă Artificială pe mai multe sisteme, inclusiv pe camera foto/video, în parteneriat cu Google.

Una dintre cele mai importante dotări cu care noile Samsung S24 au fost înzestrate este reprezentată de traducerea în timp real şi posibilitatea oamenilor care vorbesc limbi diferite să se înţeleagă rapid.

Astfel, S24 vine dotat cu posibilitatea de traducere audio în timp real în 13 limbi în timpul unei convorbiri telefonice, pe lângă multe posibilităţi de traducere, atât în format text, cât şi în format foto sau video. O altă funcţie de Inteligenţă Artificială, dezvoltată împreună cu Google, poartă numele de Circle to Search (n.r. încercuieşte pentru a căuta). Astfel, va fi suficientă o mişcare circulară pe ecranul telefonului, în dreptul unui obiect, a unui cuvânt (sau cuvinte), ori a unei persoane pentru ca procesul de căutare în Google să înceapă în aceeaşi aplicaţie, fără să fie nevoie de accesarea unei alte aplicaţii pentru căutare.

Dimensiuni şi preţ pentru Samsung S24

Noul Samsung Galaxy S24 are ecran de 6,2 inci (15,74 centimetri), S24+ de 6,7 inci (17,01 centimetri), iar S24 Ultra, de 6,8 inci (17,27 centimetri). La primele două modele ecranul este cu 0,1 inci mai mare decât la modele S23 lansate în urmă cu un an.

S24 Ultra are, în plus faţă de celelalte două modele, şi S-Pen. Mai mult, modelul de top are carcasa de titan.

De asemenea, Samsung a crescut capacitatea bateriei cu 100 mAh (miliamperi) până la 4.000 mAh în cazul modelului S24 și cu 200 mAh, până la 4.900 mAh, în cazul lui S24 Plus. Pentru Samsung S24 Ultra, capacitatea bateriei a rămas, ca şi în cazul lui S23 Ultra la 5.000 mAh.

Samsung S24 este disponibil pentru precomandă în România, termenul de livrare începând cu 24 ianuarie 2024. Preţul pentru S24 porneşte de la 4.499 de lei, în timp ce pentru S24 Plus va fi de la 5.699 de lei.

Noul Samsung S24 Ultra poate fi comandat la un preţ de 7.199 de lei.