Reacția lui Emmanuel Macron după taxele vamale anunțate de Donald Trump: „Comisia Europeană trebuie să apere interesele UE”

Preşedintele francez Emmanuel Macron a scris sâmbătă, pe platforma X, că Franța „dezaprobă puternic” anunțul făcut de Donald Trump cu privire la impunerea de taxe vamale de 30% pentru Uniunea Europeană. Șeful de stat a făcut apel la Comisia Europeană „să apere cu hotărâre interesele europene” și să negocieze un acord comercial cu SUA sau în caz contrar să vină cu „contramăsuri credibile”, relatează Agerpres.

Preşedintele francez a somat în special Comisia Europeană „să accelereze pregătirea de contramăsuri credibile, prin mobilizarea tuturor instrumentelor la dispoziţia sa, dacă nu se ajunge la niciun acord până la 1 august”.



El a mai afirmat că UE negociază cu Washingtonul de mai multe săptămâni „pe baza unei oferte solide şi de bună credinţă”.

Preşedintele francez consideră că ţine „mai mult ca niciodată de Comisie să afirme determinarea Uniunii de a apăra cu hotărâre interesele europene”.

Along with the President of the European Commission, France shares the same very strong disapproval at the announcement of horizontal 30% tariffs on EU exports to the United States from August 1st.



