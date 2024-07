Elon Musk spune că Tesla va începe să folosească roboți umanoizi în fabricile sale, de anul viitor

Elon Musk, directorul executiv al Tesla, a anunțat că producătorul de mașini electrice va începe producția și utilizarea roboților umanoizi în fabricile sale, începând de anul viitor.

Într-o postare pe rețelele de socializare, Elon Musk a declarat că acești roboți vor fi inițial folosiți de Tesla, cu intenția de a-i pune în vânzare începând cu 2026, notează BBC.

Musk a menționat anterior că robotul, denumit Optimus, ar trebui să fie gata pentru utilizare în fabricile Tesla până la sfârșitul acestui an. Și alte companii, cum ar fi Honda și Boston Dynamics, și-au dezvoltat proprii roboți umanoizi.

„Tesla va avea roboți umanoizi cu adevărat utili în producție scăzută pentru uz intern anul viitor și, sperăm, producție mare pentru alte companii în 2026”, a scris Elon Musk pe platforma sa de socializare X.

Tesla will have genuinely useful humanoid robots in low production for Tesla internal use next year and, hopefully, high production for other companies in 2026