HOROSCOP grecesc. Cel mai precis zodiac al defectelor și slăbiciunilor noastre

Foto: Pixabay.com

HOROSCOP. Horoscopul grecesc, supranumit horoscopul defectelor, ne descrie slabiciunile si ne ofera oportunitatea de a ne indrepta, apropiindu-ne astfel de cea mai buna versiune a noastra. La vechii greci, anul zodiacal debuta in ziua de 8 ianuarie si includea o succesiune de zece zodii, prima dintre ele fiind aceea a Centaurului. Desi este unul dintre cele mai vechi horoscoape ale omenirii, a cazut in dizgratie din cauza abordarii neobisnuite, deloc magulitoare. Denumit Nekros, ceea ce s-ar traduce prin Moarte, ne pune in evidenta trasaturile negative, defectele care ne fac neplacuti in ochii celorlalti. Este, insa, foarte util, pentru ca, descriindu-ne slabiciunile, ne ofera oportunitatea de a ne indrepta, apropiindu-ne astfel de cea mai buna versiune a noastra.

HOROSCOP. Simbolul tau in horoscopul grecesc:

HOROSCOP. Centaur (8 ianuarie – 12 februarie)

Intre ratiune si simtire, mereu castiga a doua. Oricat de nebunesti ti-ar fi sentimentele, dorintele si suspiciunile, risti totul pentru ele, calcand peste cadavre. Esti impulsiva si nu reusesti niciodata sa-ti stapanesti supararea, pe care o manifesti zgomotos. Trebuie sa exersezi autocontrolul si sa nu te arunci cu capul inainte doar pentru ca apoi sa-ti plangi in pumni.

HOROSCOP. Harpie (13 februarie-18 martie)

Crezi cu tarie in puterea karmei si jubilezi cand cineva care te-a ranit isi primeste pedeapsa. Nu ierti usor, iar ranchiuna te tine captiva in trecut, fiindu-ti greu sa uiti si sa te eliberezi. Aminteste-ti ca ura iti otraveste gandurile si-ti alunga linistea. Invata sa zambesti mai mult si sa renunti la incrancenare.

HOROSCOP. Pegas (19 martie-24 aprilie)

Egocentrismul te caracterizeaza. Nu pui pe nimeni mai presus de tine, dar nici nu accepti ca altii sa te puna pe locul doi. Indiferenta si inganfarea le poti plati cu multa suferinta, atunci cand afli in cel mai dur mod ca nu esti de neinlocuit. Trebuie sa lupti cu propria gandire negativa si sa incepi sa faci sacrificii de dragul oamenilor care te iubesc.

HOROSCOP. Cerber (25 aprilie – 30 mai)

Adori diversitatea, iar rutina te omoara. Pe plan sentimental, acest lucru nu te avantajeaza, caci ti-e teama de angajamente si petreci mult timp in cautarea iubirii, multi considerandu-te superficiala in ce priveste viata personala. Cine te infurie cunoaste flacarile Iadului. Esti foarte banuitoare din fire, trebuie sa te relaxezi si sa nu mai vezi capcane peste tot in jur.

Mai multe pe kudika.ro.