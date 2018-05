Horoscop. Trendul astral pentru ultimele zile ale săptămânii, cu Camelia Pătrășcanu. Tensiune între Mercur și Marte

Horoscop. Sambata si duminica Luna traverseaza Capricornul. Sunt zile mai putin de relaxare si mai mutl de munca sau de rezolvare a unor probleme care ne stau pe cap, obligatii pe care ni le-am luat si se cer onorate. Fie in familie fie la munca. Aspectele deosebit de favorabile ne ajuta sa rezolvam cu bine orice ne propunem in acest ezile. Cu conditia sau nu tratam superficial sarcinile. Si sa nu ne plangem de dificultatile intampinate. La final contributia noastra va fi apreciata si vom vedea ca implicandu-ne am putut fi salvatorii unor persoane sau situatii.

Tensiunea dintre Mercur si Marte ne poate face in aceste zile ne adresam cu naduf, sa criticam sistemul si sefii, sa bombanim cand ni se dau ordine. Dinfericire Venus in Gemeni ne va ajuta sa privim din mai multe puncte de vedere o rezolvare, sa incelegem si argumentele altuia saumacar sa ne amelioram comportamentul de dragul politetii si al bunei impresii pe care vrem s-o facem. Ar fi bine sa ne analizam gandurile ostile pentru ca riscam o prea mare diferenta intre ce gandim si ce vorbim iar masca amabilitatii este cam neconvingatoare.