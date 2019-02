HOROSCOP CHINEZESC 2019, cu Mihai Voropchievici. Pe 5 februarie intrăm în noul an chinezesc. Ce ne aduce anul mistrețului de pământ

HOROSCOP CHINEZESC 2019, cu Mihai Voropchievici. Anul mistrețului de pământ este un an care implică un sentiment de abundență din toate punctele de vedere, a spus Mihai Voropchievici, sâmbătă seară, la Antena 3.

Culorile norocoase pentru anul mistrețului de pământ sunt galben, gri, maro și auriu.

Cifrele norocoase sunt 2, 5 și 8.

Atuul anului este cinstea.

Atenție! Porcului nu îi place să fi mințit.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Mistrețul este ultimul animal din zodiacul chinezesc. Cele 12 animale ale zodiacului sunt în următoarea ordine: şobolan, bou, tigru, iepure, dragon, șarpe, cal, capră, maimuţă, cocoş, câine şi mistreț.

La sfârșitul zilei de 4 februarie se încheie anul Câinelui de Pământ și începând cu data de 5 ianuarie începe anul Mistrețului.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Șobolanul comunică bine cu partenerul.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Boul an bun pentru a avea copii. Cei singuri își pot găsi sufletul pereche.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Tigrul are parte de dragoste sau de refugiu în muncă. Este la extreme, ei nu au cale de mijloc.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Iepurele are o relație stabilă în 2019, iar cei singuri găsesc dragostea în locuri noi. E un an în care trebuie să fie ponderat, are o sănătate bună dar are nevoie să consume totul natural.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Dragonul primește noi impulsuri, este fățarnic în 2019 și trebuie să se axeze pe carieră.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Șarpele are multă armonie în dragoste și pasiune. Trebuie să fie mai calm. În acest an are tendința să cumpere lucruri multe.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Calul are an de armonie, are parte de dragoste și înțelegere. Trebuie să fie atent cum se comportă cu rudele.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Are un an bun și maimuța. Trebuie să lase tensiunile deoparte, e provocatoare și trebuie să abandoneze conflictele. În sănătate maimuța are multă energie.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Cocoșul este cuceritorul zodiacului. Are o viață sentimentală foarte plăcută.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Câinele nu trebuie să ia decizii majore în cuplu, iar la sănătate dă de bucluc în 2019.

HOROSCOP CHINEZESC 2019. Mistrețul are parte de situații favorabile în 2019. Trebuie să comunice mai mult, pentru a nu avea necazuri și să investească cu cap.