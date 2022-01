Avertisment de tsunami, după erupția unui vulcan subacvatic din Pacificul de Sud

Vulcanul Hunga-Tonga-Hunga-Ha'apai a erupt pentru prima dată vineri, trimiţând un val de cenuşă la 20 de kilometri în aer, conform afiliatului CNN Radio New Zealand (RNZ).

O a doua erupție a avut loc sâmbătă la ora locală 17:26, a raportat RNZ.

Imaginea din satelit arată un nor masiv de cenușă și unde de șoc care se răspândesc în urma erupției. Valurile create de erupție au traversat țărmul capitalei Tonga, Nuku'alofa, curgând pe drumurile de coastă și inundând proprietăți.

Huge volcanic eruption near Tonga. Reports of tsunami there and it's gone pitch black. Lots of lightning too. #tonga pic.twitter.com/Eia4fidPRc